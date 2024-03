Historyczne szczyty na giełdzie w Nowym Jorku. Spółka od sztucznej inteligencji liderem

Wskaźnik zmienności VIX rośnie o 1,8 proc., do 13,01 pkt.

- Nadal utrzymują się czynniki napędzające hossę. Jednak w najbliższej perspektywie uważamy, że rynki akcji są podatne na korektę w przedziale od 5 proc. do 10 proc. - powiedział Mathieu Racheter, szef ds. strategii kapitałowej Julius Baer.

Rynek zamknięty, ale pojawią się ważne dane

- W miarę jak zbliżamy się do przyszłego tygodnia, dane stają się o wiele cięższe, więc będziemy mieli więcej katalizatorów, które będą napędzać sprawy, ale powiedziałbym, że w sumie był to koniec naprawdę dobrego miesiąca i naprawdę dobrego kwartału i miło jest zakończyć i wejść w weekend w super optymistycznym tonie - powiedział Art Hogan, główny strateg rynkowy w B. Riley Wealth.

Dane dotyczące inflacji PCE w USA, które zostaną opublikowane w piątek o 13.30 czasu polskiego, będą uważnie obserwowane pod kątem dalszych wskazówek co do terminu obniżek stóp procentowych przez Rezerwę Federalną.

- Gorący odczyt inflacji stwarza dość znaczące ryzyko pogorszenia się sytuacji na akcjach, biorąc pod uwagę obawy, że wzrost cen może przyspieszyć, jeśli nie ponownie się zakotwiczyć - powiedział Kyle Rodda, starszy analityk rynku w Capital.Com Inc.

Gubernator Fed Christopher Waller poinformował, że nie ma pośpiechu z obniżkami stóp procentowych przez Fed i że chciałby zobaczyć "co najmniej kilka miesięcy lepszych danych o inflacji" w USA, zanim nastąpi obniżka kosztu kredytu.

"Jego słowa przypominają słowa Bostica, kolejnego jastrzębia, który w zeszłym tygodniu powiedział, że przewiduje tylko jedną obniżkę w tym roku. To stawia Fed na drodze do braku jednomyślności w głosowaniu w sprawie tego, co zrobić ze stopami procentowymi w czerwcu, jeśli kolejne trzy dane o inflacji nie uspokoją lub jeśli tendencje w zakresie zatrudnienia nie ulegną pogorszeniu" – napisali w raporcie stratedzy z Societe Generale.