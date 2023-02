To najgorszy tydzień na Wall Street od grudnia. Tylko jeden sektor na plusie

czytaj dalej

Eksport z Polski do Rosji spadł o prawie 40 procent od stycznia do listopada 2022 roku. Jednocześnie, jak wskazują analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, zwiększył się eksport do takich państw jak Uzbekistan, Armenia czy Turcja, które są uważane za drogi omijania sankcji nałożonych na Rosję.