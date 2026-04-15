Media: europejskie kraje chcą udrożnić cieśninę Ormuz bez USA

Adam Styczek |

Trump o opłatach za przepłynięcie cieśniny Ormuz Źródło: TVN24

Według jednego ze źródeł Stany Zjednoczone monitorują statki pod kątem ewentualnego przejęcia, a wiele tankowców zmieniło kurs w pobliżu cieśniny Ormuz po rozpoczęciu amerykańskiej operacji - przekazał "Wall Street Journal".

Wcześniej dziennik informował, że chiński tankowiec, który omijał amerykańskie ograniczenia dotyczące irańskiej ropy, zawrócił przy próbie opuszczenia cieśniny Ormuz i powrócił do Zatoki Perskiej.

Zatrzymane statki zostaną przetransportowane przez amerykańskie siły zbrojne do strefy na Morzu Arabskim lub Oceanie Indyjskim do czasu ustalenia ich ostatecznego miejsca postoju - podał "WSJ".

Cytowane przez "WSJ" źródła podały również, że siły USA mogą zaatakować łodzie motorowe irańskiej Gwardii Rewolucyjnej (IRGC) za pomocą dronów, jednak nie ma planów otwierania ognia do tankowców wypływających z irańskich portów.

Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.) Źródło: ALI HAIDER/PAP/EPA

Europa przygotowuje plan wysłania okrętów do cieśniny Ormuz bez USA

Kraje europejskie opracowują plan udrożnienia żeglugi przez cieśninę Ormuz, w tym w wysłania okrętów do usuwania min po zakończeniu wojny - podał we wtorek "WSJ". Jak podała gazeta, głównymi autorami planowanej inicjatywy są Francja i Wielka Brytania, które chcą zbudować szeroką międzynarodową koalicję, lecz bez udziału sił USA. Spodziewany jest jednak udział Niemiec.

Ostatecznym celem ma być zapewnienie regularnej eskorty wojskowej i nadzoru nad cieśniną za pośrednictwem fregat i niszczycieli, aby zapewnić armatorom pewność, że przepływ przez cieśninę jest bezpieczny. Na tym etapie nie jest jasne, jak dużych sił będzie to wymagać. Obok niszczycieli państwa miałyby wysłać okręty przeciwminowe. W tym obszarze bowiem Europa dysponuje znacznie większymi zasobami niż Stany Zjednoczone.

Według francuskich i brytyjskich urzędników, w piątek ma się odbyć pierwsze wirtualne spotkanie w tej sprawie. Zaproszone poza państwami europejskimi są też Chiny i Indie, choć nie wiadomo, czy wezmą udział.

Jak pisze "WSJ", francuscy dyplomaci uważają, że jakiekolwiek zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w operację uczyniłoby ją mniej akceptowalną dla Teheranu, podczas gdy brytyjscy urzędnicy obawiają się, że pominięcie Amerykanów rozgniewa prezydenta Donalda Trumpa i ograniczy zakres operacji.

CENTCOM: żaden statek nie pokonał blokady

W misji wzięło udział ponad 10 tysięcy amerykańskich marynarzy, żołnierzy piechoty morskiej i lotników, a także ponad tuzin okrętów wojennych i samolotów - poinformowało Dowództwo Centralne USA (CENTCOM).

Dowództwo poinformowało, że w ciągu pierwszych 24 godzin żaden statek wypływający z irańskich portów nie przeszedł przez blokadę USA - sześć statków handlowych wykonało polecenie sił amerykańskich, aby zmienić kurs i ponownie wejść do irańskiego portu w Zatoce Omańskiej.

More than 10,000 U.S. Sailors, Marines, and Airmen along with over a dozen warships and dozens of aircraft are executing the mission to blockade ships entering and departing Iranian ports. During the first 24 hours, no ships made it past the U.S. blockade and 6 merchant vessels… pic.twitter.com/dpWAAknzQp — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 14, 2026 Rozwiń Źródło: X

"Jak dotąd nie zgłoszono żadnych przechwytów - a ich egzekwowanie w Zatoce Perskiej jest mało prawdopodobne. Tymczasem ponad 20 statków handlowych przepłynęło ostatnio przez Cieśninę Ormuz, co oznacza poprawę przepływu statków przez krytyczny punkt przewężenia" - zauważono.

Rozmowy między USA a Iranem prawdopodobnie zostaną wznowione - powiedział Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres, a cena ropy spadła poniżej 100 dolarów w nadziei na takie rozmowy. Ministrowie spraw zagranicznych Arabii Saudyjskiej, Egiptu i Pakistanu spotkają się w tym tygodniu ze swoim tureckim odpowiednikiem, aby omówić propozycje przedstawione Iranowi - przekazał "WSJ".

USA wprowadziły blokadę cieśniny Ormuz

Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) ogłosiło w niedzielę, że siły amerykańskie rozpoczną blokadę całego ruchu morskiego do i z irańskich portów. Blokada jest egzekwowana wobec jednostek pływających wszystkich państw wchodzących do irańskich portów i stref przybrzeżnych, w tym portów nad Zatoką Perską i Zatoką Omańską.

Jednocześnie Dowództwo zapewniło, że siły amerykańskie nie będą utrudniać swobody żeglugi statkom tranzytującym przez cieśninę Ormuz do portów innych niż irańskie.

We wtorek CENTCOM poinformowało, że w ciągu pierwszej doby amerykańskiej blokady, która rozpoczęła się w poniedziałek rano, żaden statek się przez nią nie przedarł, a sześć zawróciło.

