Media: europejskie kraje chcą udrożnić cieśninę Ormuz bez USA

Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
Trump o opłatach za przepłynięcie cieśniny Ormuz
Źródło: TVN24
Dziennik "Wall Street Journal" donosi, że statki zatrzymane w ramach blokady irańskich portów zostaną przetransportowane przez amerykańskie siły zbrojne do strefy na Morzu Arabskim lub Oceanie Indyjskim do czasu ustalenia ich ostatecznego miejsca postoju. Kraje europejskie opracowują plan - z pominięciem USA - udrożnienia żeglugi przez cieśninę Ormuz, w tym w wysłania okrętów do usuwania min po zakończeniu wojny.

Według jednego ze źródeł Stany Zjednoczone monitorują statki pod kątem ewentualnego przejęcia, a wiele tankowców zmieniło kurs w pobliżu cieśniny Ormuz po rozpoczęciu amerykańskiej operacji - przekazał "Wall Street Journal".

Wcześniej dziennik informował, że chiński tankowiec, który omijał amerykańskie ograniczenia dotyczące irańskiej ropy, zawrócił przy próbie opuszczenia cieśniny Ormuz i powrócił do Zatoki Perskiej.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Dlaczego Donald Trump chce całkowicie zablokować cieśninę Ormuz? "Kluczowe źródło finansowania"

Zatrzymane statki zostaną przetransportowane przez amerykańskie siły zbrojne do strefy na Morzu Arabskim lub Oceanie Indyjskim do czasu ustalenia ich ostatecznego miejsca postoju - podał "WSJ".

Cytowane przez "WSJ" źródła podały również, że siły USA mogą zaatakować łodzie motorowe irańskiej Gwardii Rewolucyjnej (IRGC) za pomocą dronów, jednak nie ma planów otwierania ognia do tankowców wypływających z irańskich portów.

Źródło: ALI HAIDER/PAP/EPA

Europa przygotowuje plan wysłania okrętów do cieśniny Ormuz bez USA

Kraje europejskie opracowują plan udrożnienia żeglugi przez cieśninę Ormuz, w tym w wysłania okrętów do usuwania min po zakończeniu wojny - podał we wtorek "WSJ". Jak podała gazeta, głównymi autorami planowanej inicjatywy są Francja i Wielka Brytania, które chcą zbudować szeroką międzynarodową koalicję, lecz bez udziału sił USA. Spodziewany jest jednak udział Niemiec.

Ostatecznym celem ma być zapewnienie regularnej eskorty wojskowej i nadzoru nad cieśniną za pośrednictwem fregat i niszczycieli, aby zapewnić armatorom pewność, że przepływ przez cieśninę jest bezpieczny. Na tym etapie nie jest jasne, jak dużych sił będzie to wymagać. Obok niszczycieli państwa miałyby wysłać okręty przeciwminowe. W tym obszarze bowiem Europa dysponuje znacznie większymi zasobami niż Stany Zjednoczone.

Według francuskich i brytyjskich urzędników, w piątek ma się odbyć pierwsze wirtualne spotkanie w tej sprawie. Zaproszone poza państwami europejskimi są też Chiny i Indie, choć nie wiadomo, czy wezmą udział.

Jak pisze "WSJ", francuscy dyplomaci uważają, że jakiekolwiek zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w operację uczyniłoby ją mniej akceptowalną dla Teheranu, podczas gdy brytyjscy urzędnicy obawiają się, że pominięcie Amerykanów rozgniewa prezydenta Donalda Trumpa i ograniczy zakres operacji.

CENTCOM: żaden statek nie pokonał blokady

W misji wzięło udział ponad 10 tysięcy amerykańskich marynarzy, żołnierzy piechoty morskiej i lotników, a także ponad tuzin okrętów wojennych i samolotów - poinformowało Dowództwo Centralne USA (CENTCOM).

Dowództwo poinformowało, że w ciągu pierwszych 24 godzin żaden statek wypływający z irańskich portów nie przeszedł przez blokadę USA - sześć statków handlowych wykonało polecenie sił amerykańskich, aby zmienić kurs i ponownie wejść do irańskiego portu w Zatoce Omańskiej.

"Jak dotąd nie zgłoszono żadnych przechwytów - a ich egzekwowanie w Zatoce Perskiej jest mało prawdopodobne. Tymczasem ponad 20 statków handlowych przepłynęło ostatnio przez Cieśninę Ormuz, co oznacza poprawę przepływu statków przez krytyczny punkt przewężenia" - zauważono.

Rozmowy między USA a Iranem prawdopodobnie zostaną wznowione - powiedział Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres, a cena ropy spadła poniżej 100 dolarów w nadziei na takie rozmowy. Ministrowie spraw zagranicznych Arabii Saudyjskiej, Egiptu i Pakistanu spotkają się w tym tygodniu ze swoim tureckim odpowiednikiem, aby omówić propozycje przedstawione Iranowi - przekazał "WSJ".

USA wprowadziły blokadę cieśniny Ormuz

Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) ogłosiło w niedzielę, że siły amerykańskie rozpoczną blokadę całego ruchu morskiego do i z irańskich portów. Blokada jest egzekwowana wobec jednostek pływających wszystkich państw wchodzących do irańskich portów i stref przybrzeżnych, w tym portów nad Zatoką Perską i Zatoką Omańską.

Jednocześnie Dowództwo zapewniło, że siły amerykańskie nie będą utrudniać swobody żeglugi statkom tranzytującym przez cieśninę Ormuz do portów innych niż irańskie.

We wtorek CENTCOM poinformowało, że w ciągu pierwszej doby amerykańskiej blokady, która rozpoczęła się w poniedziałek rano, żaden statek się przez nią nie przedarł, a sześć zawróciło.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: ALI HAIDER/PAP/EPA

USAUnia EuropejskaWielka BrytaniaCieśnina OrmuzIran
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica