Wakacje w czasie pandemii. Lista restrykcji w najpopularniejszych krajach

Grecja, Włochy, Hiszpania, Chorwacja czy Cypr - to jedne z najpopularniejszych wakacyjnych kierunków wybieranych przez polskich turystów. Planując urlop trzeba jednak pamiętać o restrykcjach i zasadach, jakie obowiązują z danym kraju. Przypominamy te najważniejsze.

Lista restrykcji w poszczególnych krajach opublikowana jest na oficjalnej stronie rządowej. Polscy turyści muszą jednak pamiętać, że sytuacja związana z pandemią jest bardzo dynamiczna i obostrzenia mogą zostać z dnia na dzień zaostrzone bądź złagodzone.

Albania

Obecnie Albania nie wymaga szczególnego zezwolenia na wjazd i pobyt, nie ma obowiązkowej kwarantanny, nie trzeba także przedstawiać przy wjeździe negatywnego wyniku testu na COVID-19. Wznowiono międzynarodowy ruch lotniczy.

Obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych we wszystkich zamkniętych pomieszczeniach (w transporcie publicznym, w biurach, na klatkach schodowych, w windach, w centrach handlowych, sklepach, supermarketach, marketach i punktach usługowych.) W przypadku nieprzestrzegania tego obowiązku służby policji, straży miejskiej, struktury inspektoratu państwowego będą karały sprawców naruszenia. Wprowadzony akt normatywny ustala wysokość grzywny na 2,000 ALL (ok. 15 EUR) za każdorazowe naruszenie nakazu.

W przypadku, gdy zauważymy objawy infekcji podczas pobytu w Albanii trzeba skontaktować się z epidemiologiem ratunkowym pod dedykowanym numerem: 127 (telefon dyżurny obsługiwany jest w językach: angielskim, włoskim oraz albańskim).

Bułgaria

Polacy oraz obywatele innych krajów UE wymienieni w rozporządzeniu Ministra Turystyki mogą wjeżdżać do Bułgarii w celach turystycznych. Nie podlegają oni także kwarantannie, chyba, że przylatują z następujących krajów: Belgia, Irlandia, Wielka Brytania, Włochy, Malta, Portugalia, Hiszpania i Szwecja (oraz z poza UE za wyjątkiem Serbii).

Każda osoba przed wjazdem do Bułgarii otrzymuje deklarację w której podaje swoje dane kontaktowe podczas pobytu w Bułgarii oraz deklaruje, że nie jest osobą chorą. W deklaracji należy podać także kraj z którego się podróżuje przy czym wskazać należy wszystkie kraje przez które się przejeżdżało.

W związku ze zwiększoną liczbą przypadków zachorowań na koronawirusa wprowadzono ponownie nakaz noszenia maseczek w miejscach publicznych np. sklepach. W jednym miejscu nie może przebywać także więcej niż maksymalnie 30 osób, zaś w mało powierzchniowych sklepach więcej niż dwie osoby. Ponownie wprowadzono zakaz wstępu dla publiczności podczas imprez sportowych. Zamknięto bary i kluby nocne oraz dyskoteki, za wyjątkiem powierzchni na świeżym powietrzu.

Jak informuje MSZ aktualnie dopuszczalny jest tranzyt przez Bułgarię bez konieczności uzyskania zgody od policji bułgarskiej. Przy wjeździe do Bułgarii podróżny musi podpisać specjalną deklarację, że zobowiązuje się opuścić kraj w ciągu 24 godzin od wjazdu. Należy także podać informację jaki jest cel przejazdu przez Bułgarię oraz podać kraj docelowy podróży.

Chorwacja

Chorwacja w pełni otworzyła granice dla obywateli Polski - po wjeździe do kraju kwarantanna nie obowiązuje.

Polacy nie muszą na granicy okazywać żadnych dodatkowych dokumentów potwierdzających zasadność wjazdu. Władze nie wymagają również okazania testów na COVID-19 przy przekraczaniu granicy.

Obowiązkiem podróżnych wjeżdżających do Chorwacji jest stosowanie się do wymogów epidemiologicznych, o których obywatele są informowani podczas przekraczania granicy (wręczana ulotka) lub drogą elektroniczną.

W sobotę Ambasada RP w Zagrzebiu poinformowała o "rekordowej fali zakażeń koronawirusem" w Chorwacji. W piątek potwierdzono tam 208 zakażeń, w czwartek - 180, a w środę - 130. Placówka zaapelowała do wszystkich podróżujących do Chorwacji o "dokładne monitorowanie zasad przejazdu przez państwa tranzytowe w drodze do/z Chorwacji, gdyż wiele z nich sygnalizuje możliwość wpisania Chorwacji do tak zwanego czerwonego rejestru, co może skutkować obowiązkiem posiadania testu lub kwarantanną". Do sobotniego popołudnia Czechy, Austria, Słowenia ani Węgry nie zdecydowały się na taki krok.

Cypr

Władze cypryjskie określiły dwie kategorie państw (A i B), z których można podróżować na Cypr. Polska od piątku została przeniesiona do kategorii B. Skład obu grup państw (A i B) jest na bieżąco modyfikowany w oparciu o kryteria stopnia zagrożenia epidemicznego i może w każdej chwili ulec zmianie.

Osoby podróżujące na Cypr z państw zaliczonych do kategorii B zobowiązane są do przedstawienia przed wejściem na pokład samolotu negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa, wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny przez podróżą.

Zaświadczenie o wyniku testu będzie uznane tylko wtedy, jeżeli będzie zawierało następujące dane: data pobrania próbki do badania, określenie metody wykonania testu (musi to być molekularny test RT-PCR, wszelkie inne testy na przeciwciała/antygeny nie będą akceptowane), imię i nazwisko osoby poddanej testowi oraz wynik testu.

Ponadto osoby podróżujące na Cypr muszą nie wcześniej niż 24 godziny przed terminem podróży wypełnić ankietę online uprawniającą do wjazdu na Cypr (przy wejściu do samolotu oraz przy kontroli granicznej należy na wezwanie okazać mail potwierdzający wypełnienie ankiety). Za brak wypełnionej ankiety może być nałożony mandat w wysokości 300 euro i nakaz odpłatnego wykonania testu lub odmowa wjazdu do Cypru.

W Republice Cypryjskiej obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych w zamkniętych przestrzeniach publicznych (np. centra handlowe, banki, supermarkety, szpitale, kościoły itp.). Nieprzestrzeganie tego nakazu grozi nałożeniem mandatu w wysokości 300 euro.

Egipt

Władze Egiptu wprowadziły obowiązek okazywania negatywnych wyników testów na COVID-19 przez podróżnych wjeżdżających do Egiptu. Test powinien być przeprowadzony w okresie 72 godzin przed wjazdem do kraju. Powyższe regulacje nie dotyczą zagranicznych turystów przybywających lotami bezpośrednimi do Sharm El-Sheikh, Taby, Hurghady, Marsa Alam oraz Matrouh.

Podróżni udający się do Egiptu są proszeni o wypełnienie kwestionariusza zawierającego następujące informacje:

- podróże osoby w ciągu ostatnich 14 dni przed wizytą w Egipcie;

- potwierdzenie, że w ciągu 14 dni przed podróżą podróżny nie miał żadnych objawów związanych z COVID-19;

- potwierdzenie, że podróżny nie miał kontaktu z pacjentami z COVID-19 w ciągu ostatnich 14 dni przed podróżą;

- oświadczenie, że podróżny powiadomi kierownictwo hotelu lub lekarza, jeśli wykaże jakiekolwiek objawy związanych z COVID-19 podczas pobytu w Egipcie.

Podróżni muszą przekazać kwestionariusz na lotnisku po przylocie do Egiptu.

Turyści muszą nosić maseczki w miejscach publicznych i środkach transportu.

Francja

Granice zewnętrzne UE oraz granice będące granicami wewnętrznymi strefy Schengen są otwarte.

Dla osób przyjeżdzających spoza strefy Schengen wymagane jest okazanie deklaracji celu podróży według wzoru przygotowanego specjalnie dla osób wjeżdżających do Francji. Formularz deklaracji można pobrać ze strony francuskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Co do zasady osoby wjeżdżające na terytorium Francji z państw UE nie podlegają kwarantannie.

Dla osób podróżujących spoza strefy Schengen wskazana jest kwarantanna dobrowolna. Na lotniskach sprawdzana jest temperatura.

Komunikacja kolejowa i lotnicza wewnątrz Francji funkcjonuje. W środkach transportu publicznego i innych miejscach użyteczności publicznej, w pomieszczeniach zamkniętych obowiązuje noszenie masek i pozostawanie w odległości co najmniej 1 metra od innych osób. Brak maski może się wiązać z ukaraniem mandatem w wysokości 135 euro.

Hotele i campingi są otwarte. Można z nich korzystać podczas pobytu i przejazdu przez Francję. Od 2 czerwca otwarte są również bary, restauracje i kawiarnie.

Grecja

Władze greckie wprowadziły bezwzględny obowiązek zarejestrowania swojego pobytu na stronie https://travel.gov.gr/#/ dla wszystkich osób wjeżdżających do Grecji (Passenger Locator Form).

Po wypełnianiu formularza PLF wygenerowany zostanie kod QR, który należy okazać przy przekraczaniu granicy z Grecją drogą powietrzną, lądową i morską. Kod należy wydrukować lub zapisać w formie elektronicznej, by służby graniczne mogły go zeskanować. Formularz należy wypełnić co najmniej 48 godzin przed wjazdem a w przypadku podróży samolotem – co najmniej 24 godziny przed odprawą. W formularzu PLF należy podać adres pobytu w Grecji lub plan podróży na najbliższe 7 dni. Do formularza można dopisać małoletnie dzieci.

Za niedopełnienie powyższego obowiązku władze greckie mają prawo ukarać grzywną w wysokości 500 euro.

W związku z rosnąca liczbą przypadków zakażenia COVID-19 wśród turystów wjeżdżających do Grecji droga lądową rząd podjął decyzję o wprowadzeniu obowiązku przedstawienia negatywnego wyniku testu diagnostycznego na koronawirusa wykonanego metodą PCR poprzez pobranie wymazu z ust lub nosa. Test powinien zostać przeprowadzony w ciągu ostatnich 72 godzin przed wjazdem do Grecji, w laboratorum rekomendowanym przez resort zdrowia kraju pochodzenia podróżującego lub kraju tranzytowego.

Zaświadczenie o negatywnym wyniku testu powinno zostać przygotowane w języku angielskim, zawierać imię i nazwisko oraz numer dokumentu tożsamości osoby podróżującej.

Wykonywanie testów na COVID-19 nie jest na tę chwilę koniecznie w przypadku podróży drogą inna niż lądowa. Istnieje możliwość, że osoby podróżujące droga inną niż lądowa zostaną poddani losowym testom na zakażenie COVID-19. W przypadku pozytywnego wyniku zostaną zobowiązani do odbycia 14-dniowej kwarantanny.

Hiszpania

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca unikanie podróży, które nie są konieczne do Wspólnoty Autonomicznej Katalonii, Aragonii i Nawarry z uwagi na utrzymującą się na wysokim poziomie liczbę zakażeń COVID-19 w tych regionach.

MSZ zaleca także zachowanie szczególnej ostrożności również podczas podróży do Wspólnoty Madrytu.

We wszystkich wskazanych wyżej regionach obowiązkowe jest noszenie maseczek ochronnych w przestrzeni publicznej, w tym również na wolnym powietrzu.

Resort spraw zagranicznych apeluje też o stosowanie się do zaleceń władz regionalnych poszczególnych wspólnot autonomicznych. Ograniczenia dotyczą m.in. dopuszczalnej liczby osób przebywających jednocześnie na basenach, plażach i w restauracjach, ograniczeń w transporcie publicznym i handlu, itd.

W Hiszpanii obowiązuje konieczność zachowywania dystansu 1,5 m, noszenia maseczek ochronnych dla osób powyżej 6. roku życia w miejscach publicznych i przestrzegania zasad higieny.

Od 1 lipca wszyscy podróżni przybywający do Hiszpanii drogą powietrzną lub morską muszą poddać się kontroli zdrowotnej, która może obejmować mierzenie temperatury, sprawdzanie dokumentów oraz ocenę ogólną, to znaczy wizualną, stanu zdrowia.

Mierzenie temperatury odbywa się w sposób rutynowy, poprzez kamery termowizyjne lub termometry bezkontaktowe. Za gorączkę będzie uznawana temperatura 37,5 °C oraz wyższa.

W przypadku stwierdzenia gorączki lub podejrzeń o wykazywanie objawów COVID-19, pasażer zostanie poddany kolejnej kontroli (powtórne mierzenie temperatury, badanie lekarskie). Jeśli podejrzenia okażą się uzasadnione zostanie uruchomiony alert sanitarny, a pasażer zostanie skierowany do odpowiedniego centrum medycznego.

Malta

Malta otworzyła swoje granice dla osób z następujących państw: z Polski, Grecji, Chorwacji, Islandii, Słowacji, Cypru, Litwy, Łotwy, Norwegii, Szwajcarii, Estonii, Danii, Węgier, Austrii, Luksemburga, Niemiec, Czech, Finlandii, Irlandii, Włoch, Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Belgii, Bułgarii, Holandii, Kanady, Australii, Nowej Zelandii, Korei Południowej, Andory, Monako, San Marino, Chin, Watykanu, Rwandy, Urugwaju, Słowenii, Japonii, Maroko, Tajlandii, Tunezji, Portugalii, Rumunii, Libanu, Indonezji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Turcji, Jordanii, Liechtensteinu.

Po przyjeździe na Maltę podróżni z wyżej wymienionych krajów nie są poddawani kwarantannie ani testom. Są proszeni o wypełnienie deklaracji, że w ciągu 14 dni poprzedzających ich przyjazd na Maltę nie przebywali na obszarze innych państw niż wyżej wymienione (podróżni nie są zobowiązani do okazywania dodatkowych dokumentów w celu potwierdzenia tego faktu).

Są także proszeni o wskazanie w deklaracji adresu, pod jakim będą przebywać na Malcie, w celu ułatwienia kontaktu z nimi w przypadku ew. odkrycia zakażenia COVID-19 wśród pasażerów samolotu lub statku, którym przybyli na Maltę.

Po przylocie na Maltę podróżni powinni mieć założoną maseczkę (lub przyłbicę) ochronną i zachowywać dystans od innych osób w budynku lotniska oraz w trakcie przemieszczania się z samolotu na halę przylotów.

Niemcy

Wjazd z Polski do Niemiec nie podlega żadnym ograniczeniom, a władze niemieckie nie prowadzą kontroli granicznej przy wjeździe z Polski - informuje MSZ.

Jednak kraj związkowy Meklemburgia – Pomorze Przednie nie zezwala na wjazd na swoje terytorium w przypadku jednodniowych wycieczek turystycznych.

Osoby przyjeżdżające z Polski do Niemiec nie podlegają kwarantannie. Zwolnienie z kwarantanny dotyczy również wszystkich podróży tranzytowych przez Niemcy.

Władze niemieckie zapowiadają jednak ograniczenia w podróżach i wprowadzenie automatycznego obowiązku kwarantanny dla osób podróżujących z krajów lub regionów, w których wzrost zachorowań na koronawirusa wyniesie 50 przypadków na 100 tys. mieszkańców w przeciągu 7 dni.

Podczas przebywania na terenie Niemiec należy stosować się do ograniczeń w kontaktach społecznych oraz do zasad zachowania higieny wprowadzanych przez poszczególne kraje związkowe.

We wszystkich krajach związkowych obowiązują nakazy zakrywania ust i nosa w komunikacji zbiorowej, podczas robienia zakupów oraz w wybranych budynkach użyteczności publicznej. W niektórych przypadkach należy dodatkowo zdezynfekować ręce. Informacje są umieszczone przy wejściach do budynków.

Kierowcy nie mogą mieć nałożonej maseczki podczas jazdy samochodem przez Niemcy. Twarz kierowcy musi być rozpoznawalna. Władze niemieckie zalecają noszenie maseczek tym pasażerom, którzy nie należą do tego samego gospodarstwa domowego co kierowca.

Portugalia

Portugalia jest otwarta dla zagranicznych turystów ze Strefy Schengen. Portugalsko-hiszpańska granica lądowa została otwarta 1 lipca 2020 r.

Po przyjeździe do Portugalii nie obowiązuje kwarantanna. W Archipelagu Madery i Azorów wymagany jest test na Covid-19, ale w Portugalii kontynentalnej nie ma obowiązku testu.

Turyści wybierające się do jednego z tych miejsc mogą wykonać test na własny koszt nie wcześniej niż 72 godz. przed wylotem ze swojego miejsca zamieszkania i podpisać specjalną deklarację. Kolejną możliwością jest poddanie się testowi na lotnisku na koszt lokalnych władz.

Statki wycieczkowe mogą cumować w portach w Portugalii kontynentalnej, ale pasażerowie mogą zejść na ląd tylko jeżeli są obywatelami lub rezydentami Portugalii. W Portugalii kontynentalnej statki rekreacyjne i prywatne jednostki mogą dokować i pasażerowie mogą zejść z pokładu, zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w danej chwili w kraju.

Słowenia

17 lipca 2020 r. Polska została włączona do słoweńskiej listy bezpiecznych państw. Oznacza to, że wjazd i tranzyt obywateli polskich przez Słowenię odbywa się bez jakichkolwiek ograniczeń.

Przebywając w Słowenii należy pamiętać o obwiązujących w tym kraju zasadach bezpieczeństwa i zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa – noszenia maski w publicznych przestrzeniach zamkniętych i transporcie publicznym, zachowywania bezpiecznej odległości i zakazie zgromadzeń publicznych powyżej 10 osób (poza pewnymi wyjątkami).

Turcja

Zniesiono zakaz wjazdu do Turcji, za wyjątkiem granicy lądowej z Iranem (pozostaje otwarta dla ruchu towarowego), zniesiono obowiązkową, 14 dniową kwarantannę dla osób wjeżdżających do Turcji.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaznacza jednak, że biorąc pod uwagę niestabilną siatkę połączeń z Turcji do państw UE (loty są na bieżąco odwoływane pomimo dostępności biletów, realizowane są głównie loty repatriacyjne dla osób przebywających w Turcji), na chwilę obecną odradza tranzyt przez Turcję z państw trzecich.

Ukraina

Polska została umieszczona przez Ukrainę na liście krajów o podwyższonym ryzyku COVID-19. Konsekwencją tego jest konieczność odbycia, przez osoby wjeżdżające z Polski na Ukrainę oraz osoby, które w przeciągu 14 dni przed przekroczeniem ukraińskiej granicy przebywały na terytorium Polski, 14-dniowej kwarantanny.

Wielka Brytania

Osoby przybywające do Wielkiej Brytanii z Polski nie muszą poddawać się 14-dniowej kwarantannie. Od soboty 15 sierpnia taką kwarantannę muszą przejść wszyscy przyjeżdżający z Francji, Holandii oraz Malty. Obowiązkiem kwarantanny objęci są ponadto przyjeżdżający z Monako, brytyjskiego terytorium zależnego Turks i Caicos oraz Aruby, leżącej na Karaibach części Królestwa Niderlandów.

W Anglii za przestępstwo uznane jest: namawianie innych osób do łamania regulacji rządowych poprzez np. zapraszanie innych do swojego domu. Jako napaść zagrożoną karą do 2 lat pozbawienia wolności uznaje się celowe kasłanie lub plucie w kierunku drugiej osoby.

MSZ przypomina, że w Walii niektóre regulacje różnią się od tych panujących w Anglii. Od 1 czerwca można wychodzić z domu ze wszystkich powodów (nie tylko w celu udania się do pracy, na zakupy lub innych pilnych powodów). Nie należy natomiast podróżować poza granice swojego miejsca zamieszkania (tzn. ponad 5 mil od swojego domu). Nie wolno korzystać z plaż. Można spotykać się z osobami spoza swojego gospodarstwa domowego, jednak tylko na zewnątrz i z zachowaniem co najmniej 2 metrowego dystansu.

W Szkocji należy pozostać w domu tak często jak jest to możliwe. Dozwolone jest wyjście z domu w celu udania się do pracy, zrobienia niezbędnych zakupów oraz w sytuacji związanej ze zdrowiem. Dozwolone jest uprawianie sportu na zewnątrz jednak maksymalnie przez 2 osoby z tego samego gospodarstwa domowego. Możliwe jest spotkanie się z osobami z innego gospodarstwa domowego, ale tylko na zewnątrz i tylko w ramach dwóch różnych gospodarstw domowych w maksymalnej liczbie 8 osób.

W Irlandii Północnej dozwolone jest przebywanie na zewnątrz w grupie do 6 osób. Nie jest dozwolone odwiedzanie się w domach prywatnych, nawet członków rodziny. Nie jest dozwolone podróżowanie po kraju bez ważnej przyczyny. Można przemieszczać się bez ograniczeń w celu uprawiania sportu poza miejsce swojego zamieszkania. Zaleca się noszenie maseczki na twarzy w pomieszczeniach zamkniętych oraz środkach transportu publicznego.

Włochy

Włochy zniosły obowiązek kwarantanny dla osób przyjeżdżających z państw Unii Europejskiej, strefy Schengen i Wielkiej Brytanii, pod warunkiem, że osoba nie przebywała w ciągu ostatnich 14 dni poza obszarem tych państw.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaznacza jednak, że należy liczyć się z możliwością wprowadzenia dodatkowych obostrzeń przez władze poszczególnych regionów Włoch. Należy spodziewać się utrudnień w podróży, wzmożonych kontroli i pomiarów temperatury ciała na lotniskach, dworcach kolejowych i autobusowych i innych miejscach w których jest dużo ludzi.

Należy pamiętać, że od 24 lipca br. osoby, które wjeżdżają do Włoch z Bułgarii i Rumunii lub też przebywały lub przejeżdżały przez terytorium tych państw w ciągu 14 dni przed wjazdem do Włoch, podlegają obowiązkowej, 14 dniowej kwarantannie.

Natomiast od 13 sierpnia br. osoby wjeżdżające do Włoch, które w ciągu 14 dni przed przyjazdem przebywały na terytorium Hiszpanii, Malty, Chorwacji oraz Grecji, muszą obowiązkowo poddać się testowi na obecność koronawirusa, chyba że w okresie 72 godzin przed wjazdem na terytorium Włoch miały przeprowadzany test z wynikiem negatywnym.

Test należy wykonać na lotnisku, w porcie, na granicy lub w ciągu 48 godzin w przychodni właściwej dla miejsca pobytu we Włoszech. W oczekiwaniu na test należy pozostawać w autoizolacji.

