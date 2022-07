Popularne kierunki wakacyjne. Zasady wjazdu i obostrzenia

Większość krajów, do których chętnie podróżują polscy turyści, otworzyła swoje granice dla obcokrajowców. Niemniej we Francji, Portugalii, Tunezji i na Malcie wymagany jest dowód zaszczepienia przeciw COVID-19 lub test na obecność koronawirusa przy wjeździe. W wielu miejscach zniesiono obowiązek noszenia maseczek.

Przy wjeździe do Francji w przypadku podróżnych zaszczepionych w rozumieniu przepisów europejskich nie jest wymagany negatywny wynik testu (unijny certyfikat Covid jest ważny przez dziewięć miesięcy po szczepieniu podstawowym). Nieszczepieni podróżni muszą przedstawić negatywny wynik testu PCR wykonanego do 72 godzin wcześniej lub testu antygenowego nie starszego niż sprzed 48 godzin, lub zaświadczenie o powrocie do zdrowia (pozytywny wynik testu przeprowadzonego w okresie od sześciu miesięcy do 11 dni przed podróżą). Z tych restrykcji zwolnione są dzieci do lat 12. Maseczki są we Francji wymagane jedynie w placówkach ochrony zdrowia.