Można stracić nawet kilka tysięcy euro. Ambasada RP w Chorwacji ostrzega

Dodano, że "warto rozważyć skorzystanie z mniejszych przejść granicznych oraz alternatywnych tras dojazdu do miejsca docelowego".

Podróż do Chorwacji. Ambasada ostrzega

W kontekście podróży ambasada zwróciła uwagę, że "upał wzmaga poczucie zmęczenia i przyśpiesza utratę koncentracji", więc jeśli poczujemy się zmęczeni, warto zrobić przerwę w podróży. "A jeśli tylko poczujesz senność, poproś współpasażera by z tobą rozmawiał do czasu, gdy będziesz mógł zjechać na parking i odpocząć" - dodano.

W komunikacie polska placówka w Chorwacji ostrzegła też "przed ryzykiem związanym z coraz częściej odwoływanymi i opóźnionymi lotami - co już się w tym roku zdarzało, a czego przyczyną były np. silne wiatry na wybrzeżu". Zwrócono uwagę, że "ze względu na szczyt sezonu znalezienie awaryjnego noclegu może być znacznie utrudnione".

"Z uwagi na ryzyko wystąpienia zagrożeń, jakie niosą za sobą nagłe zdarzenia atmosferyczne (np. wichury) lub pożary, które już się zaczęły i niestety mogą się wzmóc podczas kolejnej fali upałów, pamiętaj, żeby zawsze zachować spokój i bezwzględnie stosować się do poleceń oraz instrukcji lokalnych służb ratowniczych. W przypadku, gdy służby ratownicze jeszcze nie dotarły należy postępować tak, jak miejscowa ludność" - wytłumaczyła ambasada.

Pomoc drogowa - ostrzeżenie przed nieuczciwymi firmami

"W przypadku konieczności skorzystania z usług pomocy drogowej w Chorwacji zalecamy uważne zapoznanie się z warunkami posiadanej polisy ubezpieczeniowej i wcześniejszy kontakt ze swoim ubezpieczycielem w celu ustalenia kroków, które należy podjąć w sytuacji awarii na trasie" - zaapelowano we wpisie na Facebooku.

Przedstawiciele ambasady zwrócili uwagę, że "należy też upewnić się, czy firma rzeczywiście przyjechała na wezwanie, czy też jest to może firma 'polująca' na klientów i szukająca łatwego zarobku". Zasugerowali też, "by wcześniej zażądać od firmy oferującej pomoc drogową informacji o zakresie niezbędnych napraw i usług oraz określenie przynajmniej szacunkowej wyceny kosztów - w formie pisemnej lub przynajmniej poprzez e-mail". Wyjaśniono, że jeśli firma odmawia, to lepiej zrezygnować z dalszej współpracy.