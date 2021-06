Przez kryzys w branży ubyło 100 tysięcy miejsc pracy

"Potrzebujemy pilnego wsparcia"

Dyrekcja AHRESP wskazała, że rekordowy spadek liczby miejsc pracy, wynoszący w ujęciu rok do roku 31,4 proc., to efekt COVID-19 oraz restrykcji przeciwepidemicznych.

Turyści przerywają wakacje

To osoby, które nie chcą trafić na obowiązkową kwarantannę po powrocie do kraju. Niemiecki oddział biura podróży TUI poinformował, że odwołuje wszystkie wycieczki do Portugalii do końca lipca.