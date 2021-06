Makłowicz: Polacy są tam cały czas, pewnie będzie ich więcej

Chorwacja przygotowuje się do sezonu turystycznego. W związku ze spadającą liczbą nowych zakażeń od 2 czerwca poluzowane zostały zasady wyjazdu do tego kraju. Według najnowszych przepisów granicę mogą przekroczyć osoby, które okażą nie starszy niż 72 godziny negatywny wynik testu PCR na SARS-CoV-2 lub nie starszy niż 48 godzin szybki test antygenowy. Ponadto do Chorwacji wjadą osoby posiadające zaświadczenie o odbyciu szczepienia, o ile od przyjęcia ostatniej dawki upłynęło minimum 14 dni. Wówczas nie trzeba przedstawiać negatywnego wyniku testu.

Polacy jedną z najważniejszych grup turystów

- One są jedną z najważniejszych moich aktywności, a w tym pandemicznym roku byłem tylko dwa razy za granicą - mówił. Dodał, że inni miłośnicy podróży często w ogóle nie wyjeżdżali, więc "teraz zrobią to pewnie z dziką przyjemnością".

Uroki Chorwacji

Robert Makłowicz zwracał uwagę na różnice z kurortami w Hiszpanii czy Włoszech. - Chorwacja jest o tyle inna, mówię o tej nadmorskiej, czyli Istria, Kvarner i Dalmacja, że dzięki temu, że był tam socjalizm i była Jugosławia, która nie była krainą tak wielkiej obfitości jak południowo-zachodnia Europa, że nie zrobiono z wybrzeżem tego, co w wielu miejscach w Hiszpanii, czyli nie postawiono tych wielkich hoteli, bloków, nie wybetonowano wybrzeża, to w dalszym ciągu dzika przyroda - mówił w TVN24 BiS.

Dodał, że w Chorwacji nocuje się nie tyle w w hotelach, co w apartamentach, "czyli u ludzi, którzy kawałek swojego domu udostępniają gościom". - To inny rodzaj turystyki - stwierdził.

- Oczywiście zależy co, kto lubi. Są tacy, którzy najbardziej lubią duże kurorty, dyskoteki, promenady ciągnące się kilometrami. Tego akurat w Chorwacji, nie tylko w Dalmacji, jest mało. Pamiętajmy o jednej rzeczy – Chorwacja ma najbardziej zróżnicowane wybrzeże w całej Europie, tych wysp jest kilkaset. Jak ktoś nie chce na kontynencie, to może pojechać na wyspę - małą, dużą. To mogą być wakacje jak w Makarskiej, czyli wielkie hotele i promenady. Mogą być to też wakacje robinsonowe, tam można sobie wynająć na przykład latarnię morską, która stoi na bezludnej wyspie, gdzie człowieka przywożą i przywożą, także zaopatrzenie. Każdy znajdzie tam coś dla siebie - mówił Makłowicz.