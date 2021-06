Które kraje wydają paszporty covidowe? Najnowsze dane Komisji Europejskiej

17 państw Unii Europejskiej oraz Islandia wydają już unijne cyfrowe zaświadczenia COVID-19 - przekazała Komisja Europejska. Tak zwane paszporty covidowe potwierdzają zaszczepienie, negatywny wynik testu PCR lub przejście infekcji - ma to ułatwić podróżowanie po Unii Europejskiej. Unijne Certyfikaty COVID mają być honorowane na terenie całej Wspólnoty od 1 lipca.

Paszport covidowy jest przypisanym konkretnej osobie kodem QR, potwierdzającym, że została ona w pełni zaszczepiona, przebyła chorobę, bądź że test na obecność wirusa dał wynik negatywny. Zaświadczenie ma ułatwić bezpieczne przemieszczanie się osób w obrębie Unii Europejskiej podczas pandemii.

Paszporty covidowe są już wydawane w 17 krajów UE oraz w Islandii.

"Więcej krajów dołączy wkrótce. Od 1 lipca rozporządzenie wejdzie w życie w całej UE" - napisała KE na polskiej wersji swojego konta twitterowego.

Paszporty covidowe - gdzie są wydawane?

"Zaświadczenie zostanie wprowadzone we wszystkich państwach członkowskich UE. Poszczególne państwa mogą już teraz zacząć wydawać zaświadczenie i z niego korzystać. Począwszy od 1 lipca 2021 r. zaświadczenie będzie można uzyskać we wszystkich państwach członkowskich UE" - napisano w komunikacie UE.

Wśród krajów, które honorują tak zwane paszporty covidowe są już teraz: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Polska, Portugalia, Włochy oraz spoza UE - Islandia.

Na poniższej mapce na ciemnozielono zaznaczono kraje, które są już podłączone do systemu Unijnych Certyfikatów Covid, na jasnozielono - które są technicznie gotowe do podłączenia do systemu, a jasnoróżowo - które są w fazie testowania.

Kraje, które wydają Unijne Certyfikaty Covid ec.europa.eu

Co to jest Unijny Certyfikat COVID?

Unijny Certyfikat COVID (UCC) to elektroniczne zaświadczenie, które ułatwia bezpieczne i swobodne przemieszczanie się pomiędzy krajami Unii Europejskiej w czasie pandemii.

W Polsce certyfikat możemy pobrać za pomocą Internetowego Konta Pacjenta (IKP). Ma dwie wersje: elektroniczną, która jest dostępna z poziomu IKP oraz tradycyjny dokument – w formacie PDF, który można wydrukować i który zawiera wszystkie te same informacje, które są zapisane w kodzie QR – wyjaśnił minister zdrowia Adam Niedzielski podczas konferencji prasowej 1 czerwca.

Na UCC składa się kod QR i unikalny identyfikator, które można pokazać, przekraczając granice. Dzięki informacjom tam zawartym, osoby posiadające certyfikat nie będą podlegać kwarantannie lub przechodzić dodatkowych testów.

Kto może dostać certyfikat?

Certyfikat dostaje osoba, która otrzymała przynajmniej jedną dawkę szczepionki przeciw COVID-19 (kraje same decydują, czy wymagają pełnego zaszczepienia, czy tylko jednej dawki; w Polsce wymagane będzie pełne szczepienie, a certyfikat będzie ważny od 14. do 365. dnia po podaniu ostatniej dawki).

UCC otrzymają również osoby, które miały negatywny wynik testu na obecność koronawirusa, jednak w tym przypadku czas ważności certyfikatu to 48 godzin. Z kolei certyfikat ozdrowieńców będzie ważny od 11. do 180. dnia od uzyskania pozytywnego wyniku testu PCR.

Unijny Certyfikat COVID ma być ważny we wszystkich państwach członkowskich UE, a także na Islandii, w Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. Należy jednak pamiętać, że wszystkie kraje unijne wprowadzą to rozwiązanie dopiero 1 lipca (z sześciotygodniowym okresem przejściowym). Każdorazowo przed podróżą należy więc sprawdzić obowiązujące regulacje w kraju, do którego się udajemy.

Unijny Certyfikat COVID (UCC) to nie jest dokument podróży, nie zastąpi paszportu lub dowodu osobistego. Posiadanie go nie może być warunkiem wstępnym do wejścia na pokład samolotu, do pociągu, autokaru czy na prom.

Autor:kris/ToL

Źródło: TVN24 Biznes