Izrael otwiera się na zaszczepionych turystów

Od 1 lipca turyści zaszczepieni przeciwko COVID-19 będą mogli wjechać do Izraela bez wcześniejszego zezwolenia - podało izraelskie ministerstwo spraw wewnętrznych. Dotychczas do kraju podróżni mogli wjechać jedynie w grupach zorganizowanych. Ten przepis również ulegną zmianie.

Dzieci do 6. roku życia będą mogły podróżować wraz z zaszczepionymi rodzicami. Niezaszczepieni przyjezdni zmuszeni zostaną do odbycia 14-dniowej kwarantanny w specjalnie do tego wyznaczonych hotelach.