Dla zaszczepionych i ozdrowieńców. Kolejny kraj ogranicza dostęp do gastronomii

Tylko osoby zaszczepione przeciw COVID-19 oraz ozdrowieńcy będą mogli wejść w Irlandii do pubów, barów i restauracji. W środowy wieczór irlandzki parlament poparł propozycję rządu w tej sprawie.

Zgodnie z zaproponowaną przez rząd nowelizacją ustawy o przepisach epidemicznych, lokale gastronomiczne będą mogły wznowić przyjmowanie klientów wewnątrz, ale tylko tych, którzy są w pełni zaszczepieni, bądź już przeszły COVID-19. Ograniczenie to ma obowiązywać do 9 października, choć we wrześniu przeprowadzony zostanie przegląd sytuacji.