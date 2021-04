Gdzie na wakacje bez kwarantanny? "O wiele łatwiej podróżować dzisiaj z biurem podróży"

Czy i gdzie będzie można wyjechać bez kwarantanny w trakcie tegorocznych wakacji? To pytanie, które obecnie zadaje sobie wielu planujących letni wypoczynek. Część krajów przymierza się do otwarcia granic. Materiał Sylwii Piestrzyńskiej z programu "Polska i Świat" w TVN24.

Portugalia szykuje się na przyjęcie turystów i znosi kolejne obostrzenia. Otwarte zostały między innymi centra handlowe, a w restauracjach posiłek będziemy mogli zjeść wewnątrz. - Myślę, że i tak do sytuacji sprzed pandemii, kiedy mieliśmy tutaj turystów z całego świata, wrócimy może dopiero za 2 lata - prognozuje Julio Fernandes, właściciel restauracji w Lizbonie.

- Zupełnie inaczej jest, kiedy już do tego kraju podróżuje się z przesiadką na przykład przez Frankfurt. Wówczas kwarantanna Polaków nie obowiązuje, ponieważ krajem wjazdowym są Niemcy - zwraca uwagę Cessanis.

Wakacje w dobie pandemii COVID-19

Ostateczne rozmowy między Parlamentem Europejskim, Komisją Europejską i Radą Europejską mają się rozpocząć w przyszłym miesiącu. Same certyfikaty mają być gotowe do końca czerwca.

To na razie zapowiedzi, wciąż jest wiele wątpliwości. Nie wiadomo w jakim stopniu osoba zaszczepiona może przenosić wirusa, poza tym do wakacji nie wszyscy będą mogli się zaszczepić.

- Już teraz informują, że można udać się na rozpoczęcie sezonu do Grecji. Nie będziemy podlegać restrykcjom związanym z ewentualną kwarantanną po pobycie. Jedyne, co musimy zrobić to tak naprawdę mieć ze sobą test pokazujący, że nie jesteśmy chorzy oraz ewentualnie zaświadczenie, że zostaliśmy zaszczepieni - wyjaśnia Kunz.