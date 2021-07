Będą zmiany w zasadach wjazdu do Czech

Od 9 lipca osoby niezaszczepione w pełni, chcące wjechać do Czech, będą musiały okazać negatywny test na obecność koronawirusa - przekazał minister zdrowia Adam Vojtiech. Dotąd w Czechach obowiązywał przepis, że po upływie 22 dni po zaszczepieniu pierwszą dawką można było przekraczać granicę, ale też uczestniczyć w akcjach kulturalnych i sportowych, odwiedzać restauracje lub muzea.

Od 9 lipca zasada dotycząca jednej dawki - w przypadku dwudawkowych szczepionek - przestaje obowiązywać, a osobą zaszczepioną będzie ta, która przyjęła drugą dawkę co najmniej przed 14 dniami.

Do udokumentowania szczepień wystarczy unijny certyfikat Covid, czyli tak zwany paszport covidowy. Do certyfikatu można także wprowadzić informację o przebyciu choroby COVID-19, co przez 180 dni traktowane jest jako posiadanie pełnej odporności.