Brytyjski minister: można zacząć myśleć o rezerwowaniu letnich wakacji

- Nie mówię ludziom, że nie powinni teraz rezerwować wakacji, to pierwszy raz od wielu miesięcy, kiedy mogę to powiedzieć. Myślę, że każdy, kto to robi, rozumie, że istnieje ryzyko związane z koronawirusem. Po raz pierwszy ludzie mogą zacząć myśleć o odwiedzaniu bliskich za granicą, a może o letnich wakacjach, ale robimy to bardzo, bardzo ostrożnie, ponieważ nie chcemy widzieć powrotu koronawirusa w tym kraju - powiedział Shapps w rozmowie ze Sky News. Shapps odniósł się też do kosztów związanych z przeprowadzeniem testów przed wyjazdem i po powrocie, co nadal będzie wymagane, nawet w przypadku podróży do krajów oznaczonych na zielono, czyli tych, w których sytuacja epidemiczna jest najlepsza. - Koszty są z pewnością powodem troski. Jest to jeden z czynników w tym roku. Musimy pogodzić się z tym, że nadal mamy do czynienia z globalną pandemią. Musimy być ostrożni i obawiam się, że wiąże się to z koniecznością przeprowadzenia testów i podobnych działań. Ale podejmuję działania, aby obniżyć koszty tych testów i przyglądam się kilku innowacyjnym rzeczom, które możemy zrobić. Np. czy możemy pomóc w dostarczaniu testów antygenowych, które ludzie muszą wykonać przed opuszczeniem kraju, w którym się znajdują, aby powrócić do Wielkiej Brytanii, a także obniżyć koszty testów po powrocie do domu, jeśli chodzi o zieloną kategorię - mówił minister.