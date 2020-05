Wakacje w czasie pandemii. Lista krajów, które otwierają swoje granice

Coraz więcej krajów znosi ograniczenia wprowadzone w związku z pandemią COVID-19. Czy to oznacza, że w tym roku będziemy mogli polecieć na zagraniczne wakacje? Poniżej przedstawiamy szczegóły "odmrażania" turystyki w poszczególnych krajach.

Wznowienie krajowych lotów pasażerskich od 1 czerwca zapowiedziały Polskie Linie Lotnicze LOT. Podróżni będą mogli polecieć między innymi z Warszawy do Gdańska, Krakowa i Poznania. Niewykluczone, że już wkrótce zostaną również wznowione zagraniczne połączenia. Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 maja przedłużyło bowiem zakaz w międzynarodowym ruchu lotniczym do 6 czerwca.

W związku z pandemią COVID-19 wakacyjna oferta będzie jednak znacznie ograniczona w porównaniu do poprzednich lat, przynajmniej w pierwszym okresie. Poniżej przedstawiamy informacje z poszczególnych krajów.

Bułgaria

Od 1 czerwca bułgarski rząd zniesie obowiązkową 14-dniową kwarantannę dla większości turystów z krajów Unii Europejskiej, w tym Polski. Kwarantanna pozostanie obowiązkowa dla podróżnych ze Szwecji, Belgii, Irlandii, Portugalii, Hiszpanii, Włoch i Malty, a także Wielkiej Brytanii.

Ponadto nadal będzie obowiązywał zakaz wjazdu dla turystów spoza UE, chociaż będą obowiązywać wyjątki dla obywateli krajów strefy Schengen, Wielkiej Brytanii, San Marino, Andory, Monako, Watykanu, a także Serbii i Macedonii Północnej.

Bułgaria złagodziła większość ograniczeń wprowadzonych w marcu. Rząd umożliwił między innymi ponowne otwarcie restauracji oraz kawiarni.

Chorwacja

Ambasada RP w Zagrzebiu w odpowiedzi przesłanej TVN24 przypomniała, że Chorwacja otworzyła granice dla obywateli państw członkowskich - również wybierających się do Chorwacji turystycznie - od 9 maja br.

"Przyjazd do Chorwacji nie wiąże się z obowiązkiem kwarantanny ani samoizolacji. Nie są wymagane badania potwierdzające stan zdrowia osoby przyjeżdżającej" - poinformowała konsul RP Dagmara Luković. Jak dodała, osoba przekraczająca granicę Chorwacji jednak "zobowiązania jest podać nr telefonu oraz adres, pod jaki się udaje, a także otrzymuje ulotkę z zaleceniami epidemiologicznymi".

W celu przyspieszenia i uproszczenia odprawy granicznej warto zarejestrować się na stronie www.entercroatia.mup.hr. "Osoby, które dokonają rejestracji wjazdu online, unikną konieczności zatrzymania się na przejściu granicznym w celu przekazania danych" - czytamy na rządowej stronie. Fakt rejestracji zostanie potwierdzony e-mailem.

Grecja

Greckie ministerstwo turystyki poinformowało, że od 15 czerwca do Grecji będą mogli wjechać obywatele 29 krajów. Na tej liście nie ma Polski. Oznacza to, że turyści z Polski po przekroczeniu granicy muszą odbyć 14-dniową kwarantannę.

Państwami, których obywatele dostali zielone światło na wjazd do Grecji, są: Albania, Austria, Australia, Bułgaria, Chiny, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Izrael, Japonia, Korea Południowa, Liban, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Nowa Zelandia, Norwegia, Północna Macedonia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria i Węgry.

Goście mają być losowo poddawani wyrywkowym badaniom na nosicielstwo koronawirusa, a rząd będzie monitorował i oceniał rozwój wydarzeń związanych z sytuacją epidemiologiczną. Według ministerstwa turystyki lista zostanie zaktualizowana przed 1 lipca.

Hiszpania

Od 15 maja rząd Hiszpanii wznowił ruch turystyczny, ale zobowiązał osoby przybywające do tego kraju do dwutygodniowej kwarantanny, argumentując swoją decyzję możliwością nasilenia się epidemii.

Premier Pedro Sanchez zapowiedział jednak, że 1 lipca możliwy będzie swobodny ruch turystyczny, a docierający do Hiszpanii wczasowicze nie będą podlegali obowiązkowi kwarantanny. Premier wezwał też przedsiębiorców sektora turystycznego do natychmiastowego rozpoczęcia przygotowań do tegorocznego sezonu wakacyjnego.

Portugalia

Portugalski minister spraw zagranicznych Augusto Santos Silva poinformował w ostatnich dniach, że "turyści są mile widziani w Portugalii". Podróżni przybywający samolotem do Portugalii nie muszą przechodzić 14-dniowej kwarantanny. Zamiast tego będą musieli stawić czoła jedynie "minimalnej kontroli zdrowia".

Narodowe linie TAP częściowo wznowiły połączenia do Paryża i Londynu.

Przynajmniej do 15 czerwca zamknięte pozostaną jednak granice z Hiszpanią. Z dekretu portugalskiego rządu wynika jednak, że w sytuacji zaistnienia ryzyka nasilenia się epidemii ten termin będzie mógł zostać wydłużony do 25 czerwca. Portugalskie władze wprowadziły zakaz ruchu kołowego na dziewięciu punktach granicznych 16 marca.

Słowenia

W ostatnich dniach słoweński rząd wprowadził kolejne regulacje luzujące reżim w ruchu osobowym.

"W myśl nowych przepisów osoba, która w celach turystycznych pragnie odwiedzić Słowenię, jest zwolniona z kwarantanny, jeżeli przedstawi na granicy potwierdzoną rezerwację miejsca noclegowego na terenie kraju. Oczywiście turysta nie może wykazywać objawów zarażenia COVID-19" - czytamy w wiadomości przesłanej TVN24 przez ambasadę RP w Lublanie.

Włochy

Włoski rząd od 3 czerwca planuje otwarcie granic z krajami Unii Europejskiej i Wielką Brytanią. Tego dnia zostaną też otwarte lotniska. Po przekroczeniu granicy nie będzie obowiązkowej dwutygodniowej kwarantanny.

Obecnie wjazd do Włoch jest możliwy tylko w uzasadnionych należycie udokumentowanych sytuacjach, czyli w ważnych sprawach zawodowych, w celach zdrowotnych, w sytuacji absolutnej konieczności, w celu powrotu do miejsca zamieszkania lub stałego pobytu.

We włoskich restauracjach goście muszą siedzieć co najmniej metr od siebie, a obowiązkowa odległość między stolikami musi wynosić dwa metry - przy czym każdy gość lokalu musi mieć do dyspozycji cztery metry kwadratowe. W muzeach i innych miejscach publicznych należących do państwa będzie trzeba nosić maseczkę, przy wejściu będzie zaś sprawdzana temperatura ciała.

Cypr

Do 8 czerwca obowiązuje zakaz lądowania samolotów pasażerskich w Republice Cypryjskiej. Zakaz nie dotyczy lotów repatriacyjnych oraz towarowych. Międzynarodowe podróże lotnicze na Cypr zostaną wznowione w dwóch fazach 9 i 20 czerwca. Na podstawie kryteriów stopnia zagrożenia epidemicznego określone zostały dwie kategorie państw (A i B). Na obu listach znalazło się 19 państw, Polska została zaliczona do kategorii B.

Oznacza to, że loty z naszego kraju na Wyspę Afrodyty zostaną wznowione 20 czerwca. Pasażerowie przylatujący na Cypr będą musieli przedstawić przy wjeździe zaświadczenie o negatywnym wyniku testu na obecność koronawirusa, przeprowadzonego maksymalnie 72 godziny wcześniej. Na razie nie podano jednak szczegółowych wymagań dotyczących proponowanych rozwiązań.

Władze Cypru zakomunikowały w ostatnich dniach, że zobowiązują się do pokrycia kosztów zakwaterowania, wyżywienia i leczenia tych, którzy zakażą się koronawirusem podczas wakacji. Turyści zapłacą jedynie za przejazd na lotnisko i lot powrotny do domu.

Egipt

Wstrzymanie ruchu lotniczego obowiązuje do odwołania. Egipt zaczął jednak w połowie maja stopniowo "odmrażać" hotele i kurorty. Muszą one jednak otrzymać rządowe świadectwo zdrowia, potwierdzające przygotowanie do prowadzenia działalności w nowym rygorze sanitarnym.

Obiekty muszą mieć własną opiekę medyczną, pomieszczenia na wypadek kwarantanny, ograniczono także maksymalną liczbę gości w pokojach. Obecnie hotele mogą być zapełnione w 25 procentach, od 1 czerwca limit zostanie zwiększony do 50 procent.

Na razie nie podano jednak daty powrotu zagranicznych turystów do Egiptu.

Turcja

W związku z panującą pandemią COVID-19, w Turcji wprowadzono zakaz wjazdu obywateli Polski do Turcji. Wstrzymano także połączenia międzynarodowe do tego kraju.

Od 1 czerwca będą mogły być otwarte plaże pod warunkiem spełnienia określonych wymagań.

Litwa

Tymczasowa kontrola na granicach została przedłużona do 16 czerwca 2020 roku. Osoby, powracające i przybyłe z państw obcych, są poddawane obowiązkowej 14-dniowej izolacji, z wyjątkiem: obywateli krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (w tym Polski), Szwajcarii i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Dania

Premier Danii Mette Frederiksen poinformowała, że jej kraj przyspieszając łagodzenie restrykcji związanych z pandemią koronawirusa otworzy od 15 czerwca swoje granice dla mieszkańców sąsiednich Niemiec, a także Norwegii i Islandii.

Mieszkańcy innych państw muszą czekać na otwarcie duńskich granic do końca lata.

Wielka Brytania

Brytyjski rząd planuje wprowadzić od 8 czerwca br. obowiązkową 14-dniową kwarantannę dla osób przybywających do Wielkiej Brytanii z zagranicy. Osoby te będą musiały wypełnić formularz, w którym wskażą informacje na temat miejsca swojego przebywania.

Rekomendowane będzie także zainstalowanie przez nich aplikacji NHS Covid-19. W przypadku nieprzestrzegania zasad kwarantanny na takie osoby będą nałożone mandaty w wysokości 1 tysiąca funtów lub postępowanie, w wyniku którego może zostać nałożona wyższa kara. Kara za niewypełnienie formularza wynosi 100 funtów. Władze regionalne będą mogły wprowadzić swoje własne rozwiązania w tej sprawie.

Autor:mb

Źródło: TVN24 Biznes, PAP, Reuters