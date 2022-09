Zakłócenia logistyczne i ryzyko dla reputacji. Coraz więcej japońskich firm wycofuje się z Rosji

czytaj dalej

Marketplace stał się dominującym modelem biznesowym w segmencie e-commerce, odpowiadając już za ponad 60% globalnego rynku sprzedaży internetowej*. To platforma do sprzedaży, która skupia zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i znane, silne marki. Klientom daje to bardzo duży wybór produktów, a sklepom internetowym unikalną szansę na rozwój. Jeśli zależy ci na szybkim dotarciu do szerokiego grona odbiorców, marketplace jest miejscem dla Ciebie. Na polskim rynku e-commerce uwagę przyciąga EmpikPlace – jedna z najszybciej rozwijających się platform.