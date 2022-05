W których krajach najczęściej dochodzi do rozwodów? Polska poniżej średniej UE

Najwyższy współczynnik rozwodów na 1 tys. mieszkańców w 2020 roku wśród państw Unii Europejskiej miały Łotwa, Litwa i Dania (po 2,7), a najniższy Malta (0,5) i Słowenia (0,8). W przypadku Polski wskaźnik ten wyniósł 1,4 - to poniżej średniej UE, która wyniosła 1,6.

Małżeństwa i rozwody w UE

Żenią się z kolei najczęściej Węgrzy - 6,9 małżeństw na 1 tys. mieszkańców w 2020 r.; co ciekawe, na kolejnych miejscach są też Łotysze i Litwini - liderzy poprzedniej statystyki. Na Łotwie w 2020 roku na 1 tys. mieszkańców przypadło - 5,6 zawartych małżeństw; na Litwie - 5,5.

Najrzadziej związki małżeńskie są zawierane we Włoszech - 1,6; w Portugalii - 1,8; w Hiszpanii i Irlandii - 1,9.

"Od 1964 r. wskaźnik zawierania małżeństw w UE spadł z 8,0 na 1000 osób w 1964 r. do 3,2 w 2020 r. Jednocześnie wskaźnik rozwodów podwoił się - wzrastając z 0,8 na 1000 osób w 1964 r. do 1,6 w 2020 r. Co ciekawe, wskaźnik rozwodów spadł w ostatniej dekadzie z 1,9 na 1000 osób w 2010 roku" - wskazano w raporcie.