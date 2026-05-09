Ze świata W Europie przybywa ultrabogaczy. Polska z imponującym wzrostem

Grupa ta obejmuje osoby, których majątek netto wynosi co najmniej 30 mln dolarów.

W latach 2021-2026 populacja ultrabogatych osób na Starym Kontynencie powiększyła się o ponad 34 tys. osób. Jeszcze pięć lat temu było ich około 146,5 tys., natomiast w 2026 roku liczba ta osiągnęła poziom 183,9 tys.

Rośnie liczba ultrabogatych

W europejskiej czołówce znajdują się Niemcy, gdzie mieszka ponad 27,8 tys. multimilionerów. Czołową trójkę zamykają Francja (21,5 tys.) oraz Szwajcaria (17,6 tys.).

Polska zajęła 12. miejsce w rankingu. Obecnie w naszym kraju żyje nieco ponad 3 tysiące osób, których majątek przekracza próg 30 mln dolarów. Co istotne, dynamika wzrostu w Polsce, według danych Euronews, jest bardzo szybka. W ciągu ostatnich pięciu lat liczba ultrazamożnych Polaków wzrosła aż o 109 procent.

