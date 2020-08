Miasto w Chinach wprowadza obowiązek elektronicznego czipowania psów

Władze chińskiego miasta Shenzhen zapowiedziały, że do listopada 2020 roku wszyscy mieszkańcy posiadający psy będą musieli wszczepić swoim pupilom mikroprocesory. Będą one zawierać między innymi numer identyfikacyjny zwierzęcia oraz dane jego właściciela.

Jak zapewniają miejscy urzędnicy, czipy działają jedynie w oparciu o technologię wykorzystującą fale radiowe (RFID), co oznacza, że nie pozwalają one ani na śledzenie dokładnej lokalizacji zwierzęcia, ani na gromadzenie danych osobowych jego właścicieli.

Rośnie liczba czworonogów

Lokalne władze we współpracy z miejskimi klinikami weterynaryjnymi udostępniły już szereg punktów, w których mieszkańcy mogą zaczipować psa. Za niewywiązanie się z obowiązku do listopada, właścicielom czworonogów będą grozić kary grzywny lub konieczność oddania psa do schroniska.