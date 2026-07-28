Redukcja tysięcy etatów. Visa zapowiada cięcia

Adrian Zandberg o zwolnieniach kurierów Pyszne.pl Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: NYEIN CHAN NAING/PAP

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Z ustaleń agencji wynika, że zwolnienia dotkną przede wszystkim zespoły odpowiedzialne za technologie oraz rozwój produktów. Sztuczna inteligencja pomogła firmie wyeliminować powtarzalne zadania i przyspieszyć prace nad produktami, jednak nie była jedynym powodem tej decyzji - przekazał Bloomberg.

Redukcja zatrudnienia w sektorze płatniczym

We wtorek po zamknięciu sesji giełdowej Visa ma opublikować swoje wyniki kwartalne. Po ogłoszeniu decyzji o planowanych zwolnieniach akcje spółki zyskiwały 2,2 proc.

>>> Media: Porsche ma podwoić liczbę zwolnień

Na początku tego roku konkurencyjny koncern Mastercard ogłosił plan zwolnienia 4 proc. swojej globalnej siły roboczej, tłumacząc to koniecznością przekierowania inwestycji na inne obszary. Z kolei w lutym firma Block działająca w branży fintech, zapowiedziała redukcję zatrudnienia o niemal połowę, co przełoży się na zwolnienie około 4000 pracowników.