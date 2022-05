Orban po raz kolejny wybrany na premiera Węgier. Złożył deklarację w sprawie unijnych sankcji

Orban po raz kolejny wybrany na premiera

Ocenił, że Europa nie ma obecnie żadnych narzędzi, by powstrzymać wojnę w Ukrainie. Według niego przywódcy unijni są przekonani, że można Rosję ukorzyć poprzez sankcje, on sam jednak nie pamięta unijnych ograniczeń, które byłyby skuteczne.

Zapowiedział, że rząd Węgier podejmie we współpracy z Węgierskim Bankiem Narodowym kroki, by ograniczyć inflację. - Zastosujemy ostrożne, ale zdecydowane środki, by uregulować ceny - oznajmił.

Orban oświadczył też, że choć UE "dzień po dniu nadużywa władzy", to widzi on przyszłość Węgier w ciągu następnej dekady w Unii Europejskiej, ale będzie szukać sojuszników, aby doprowadzić do odnowy UE. Jak podkreślił, Węgry nie dlatego należą do UE, że "jest taka, jaka jest, tylko dlatego, jaka mogłaby być".