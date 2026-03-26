Ze świata

Orban atakuje Ukrainę. "Państwo terrorystyczne"

Viktor Orban
Sikorski: jedynym uzasadnieniem tej wizyty była chęć wsparcia premiera Orbana w jego kampanii wyborczej
Na wiecu wyborczym premier Węgier Viktor Orban nazwał Ukrainę "bardzo niebezpiecznym krajem" i "państwem terrorystycznym". Chodzi o transport rosyjskiej ropy. Rurociąg Przyjaźń, który transportuje surowiec przez Ukrainę na Węgry i Słowację, jest nieczynny od stycznia, kiedy został uszkodzony w wyniku rosyjskich ataków. Orban z kolei oskarża Ukrainę o blokowanie dostaw.

Przemawiając w środę do swoich zwolenników na wiecu w Ostrzyhomiu, premier Orban przekonywał, że Węgrzy "nie ulegną terrorowi".

- Ukraińcy nie są wybredni w swoich środkach, mamy do czynienia z bardzo niebezpiecznym krajem, państwem terrorystycznym, ale nie ulegniemy terrorowi - oświadczył Orban. Zaznaczył, że Węgrzy są "narodem miłującym pokój, ale nigdy nie powinno się zdarzyć, żeby ktoś szantażował, groził i w ten sposób chciał zyskać nad nami przewagę". - Nigdy na to nie pozwolimy - zapewniał wyborców.

"Wtedy daliśmy mu w gębę". Kulisy wyjazdu Nawrockiego
Zespół autorów
Arleta ZalewskaKonrad PiaseckiKuba Koprzywa

Orban uderza w Ukrainę

Nawiązał przy tym do ogłoszonej wcześniej decyzji o wstrzymaniu przez Węgry transportu gazu na Ukrainę. - Dostawy gazu z Węgier na Ukrainę będą stopniowo wstrzymywane, a nadwyżki magazynowane w kraju. Dopóki Ukraina nie będzie dostarczać ropy naftowej, nie będzie też otrzymywać gazu z Węgier - oświadczył premier w nagraniu opublikowanym wcześniej w środę na Facebooku.

Orban uderza w Ukrainę. "Wstrzymujemy dostawy"
W tle rosyjska ropa

Rurociąg naftowy Przyjaźń, główny szlak transportujący rosyjską ropę naftową przez Ukrainę na Węgry i Słowację, jest nieczynny od końca stycznia, kiedy został uszkodzony w wyniku rosyjskich ataków. Władze w Kijowie zapewniają, że go remontują, jednak rząd Orbana utrzymuje, że ukraińskie władze celowo wstrzymują wznowienie tranzytu, nazywając te działania "szantażem".

Kraj jak prywatny folwark. Węgry po 16 latach rządów Orbana
TVN24

Dane firmy EXPRO, ukraińskiej grupy consultingowej, wskazują, że w 2025 roku Ukraina importowała z Węgier ponad 2,9 mld metrów sześciennych gazu ziemnego, czyli 45 proc. całkowitego importu tego surowca. Węgry są również ważnym dostawcą energii elektrycznej na Ukrainę, odpowiadając za 42 proc. importu in 2025 roku.

Wybory na Węgrzech

- Grożą nam zewsząd, ponieważ chcą zmiany rządu na Węgrzech. Podróżuję po kraju, aby pokazać, że na to nie pozwolimy, nie możemy pozwolić na groźby ani szantaż, ponieważ tylko Węgrzy mogą decydować o przyszłości Węgier - powiedział Orban do zebranych w Ostrzyhomiu zwolenników.

Wybory na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Opozycyjna partia TISZA wyprzedza Fidesz premiera Orbana w większości niezależnych sondaży.

Nowy sondaż przed wyborami na Węgrzech. Istotna zmiana
TVN24

W marcowym badaniu firmy Median partia ta uzyskała 23-punktową przewagę wśród zdecydowanych wyborców. Sondaże ośrodków powiązanych z rządem wskazują z kolei na kilkuprocentową przewagę Fideszu.

OGLĄDAJ: Tomczyk: Węgry prowadzą dzisiaj politykę nie tylko prorosyjską, ale w zasadzie antypolską
Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/AKOS KAISER/ HUNGARIAN PM’S COMMUNICATION DEPARTMENT HANDOUT

Nowy podcast "Gotowe na biznes" już wystartował
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Diesel paliwa
Ceny paliw. Domański: to rozwiązanie prawdopodobne
Z kraju
Donald Trump
Napięcie rośnie, nerwy na rynku. "Prezydent Trump nie blefuje"
Ze świata
Zaporoska Elektrownia Atomowa
10 lat, dziesiątki miliardów. Tyle ma kosztować odbudowa sektora
Ze świata
Mark Zuckerberg w drodze na rozprawę sądową
20-latka pozwała Meta i Youtube. Historyczne odszkodowanie
Tech
shutterstock_2755222775
Władze reagują na ceny paliw. Będzie rekompensata
Ze świata
budynki szeregowce bloki mieszkania shutterstock_2598917403
Będą kary za hotele w domach. Rząd szykuje nowe przepisy
Nieruchomości
shutterstock_2579906415
Nowe "zjawisko" na rynku pracy. "To nie jest wyłącznie zagrożenie"
Łukasz Figielski
pap_20260306_0VQ
Prezes Poczty Polskiej odwołany
Z kraju
samochody polska ulica miasto shutterstock_2757576173
"Oni generują śmierć na drogach". Będą zmiany w Kodeksie karnym
Moto
samochody elektryczne ford shutterstock_2433935459
Wielkie akcje serwisowe. Chodzi o setki tysięcy aut
Moto
Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
Dziemianowicz-Bąk: to zjawisko, które ma destrukcyjny, niszczący wpływ na życie
Z kraju
Rene Haas
Pokazali autorski chip. Akcje poszybowały
Tech
Zmiana czasu
Koniec ze zmianą czasu? Nowe informacje z Brukseli
Ze świata
ropa naftowa baryłka paliwo
Kolejne koło ratunkowe dla ropy. "Jesteśmy gotowi"
Ze świata
pap_20100821_1E3
Rosjanie boją się o irańską elektrownię jądrową. Ich zdaniem ziszcza się najgorszy scenariusz
Ze świata
shutterstock_347958275
Nowa fala w Chinach. "Ludzie nie kupują jedynie rzeczy"
Ze świata
Dostawały nagie zdjęcia (zdjęcie ilustracyjne)
Pół roku i koniec. Gigant wycofuje kontrowersyjną aplikację
Tech
Via-del-Quirinale-26-c
Mieszkał w nim Karol Wojtyła. Dom wystawiony na sprzedaż
Ze świata
Karol Nawrocki powołuje Radę Biznesu
Nawrocki powołuje nową radę
Z kraju
Krzysztof Gawkowski
Wicepremier zapowiada nowy podatek. "Wpisany do wykazu prac rządu"
Tech
telefon szpieg hacker
Resort finansów o "podejrzanych wiadomościach". "Przestrzegamy"
Z kraju
Giełda, Wall Street, maklerzy, inwestorzy
Wystarczył sam plan. Ceny ostro w dół
Rynki
Viktor Orban
Orban uderza w Ukrainę. "Wstrzymujemy dostawy"
Ze świata
Donald Trump
Wolta na rynku po słowach Trumpa. "Może stać się etapem unicestwienia wojny"
Rynki
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
Nowe zasady w cieśninie Ormuz. "Tankowce chętnie płacą"
Ze świata
shutterstock_2603188221
Padła ogromna wygrana w Lotto. Kumulacja rozbita
Pieniądze
shutterstock_2117281391
Rośnie kumulacja w Eurojackpot
Z kraju
Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański na konwencji krajowej Platformy Obywatelskiej
Domański: SAFE to priorytet, ale analizujemy też inne programy
Z kraju
shutterstock_2490792253
Szklanki wycofane ze znanej sieci. Ostrzeżenie
Z kraju
shutterstock_1552911047
Odcięci od irańskiego gazu po ataku na największe złoże świata
Ze świata

