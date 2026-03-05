Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Orban grozi Ukrainie. "Zwyciężymy siłą"

Viktor Orban wysłał oddział antyterrorystów do Bośni i Hercegowiny
Stan wyjątkowy na Słowacji. Konflikt dyplomatyczny z Kijowem wisi na włosku
Źródło: TVN
Węgry mają polityczne i finansowe narzędzia, by zmusić Ukrainę do ponownego uruchomienia rurociągu "Przyjaźń" - zapowiedział na platformie X premier Węgier Viktor Orban. Podkreślił również, że nie zamierza dochodzić do porozumienia drogą kompromisu, lecz siłą.

- Wygramy, i wygramy siłą. Mamy narzędzia polityczne i finansowe i za ich pomocą zmusimy ich bezwarunkowo, i najlepiej jak najszybciej, do ponownego otwarcia rurociągu "Przyjaźń". Chcę jasno powiedzieć, że tutaj zwyciężymy, i zwyciężymy siłą, więc nie zawrę żadnego paktu - oświadczył Orban.

Dodał, że Budapeszt nie zamierza ustępować w tej sprawie. - Nie będzie kompromisu, pokonamy ich. Przełamiemy blokadę naftową. Zmusimy Ukraińców do wznowienia dostaw. Nie poprzez interesy, nie poprzez porozumienie, nie poprzez kompromis, lecz siłą - dodał, zapowiadając, że dostawy ropy rurociągiem "Przyjaźń" zostaną przywrócone w najbliższym czasie.

"Ja bym nie odbudowywał"

Do sprawy odniósł się w czwartek również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Oświadczył, że dostawy ropy zostaną wznowione w ciągu około półtora miesiąca, jednak sam sprzeciwia się odbudowie rurociągu.

- Mówiąc szczerze, ja bym go nie odbudowywał. To moje stanowisko. Przekazałem je przywódcom europejskim i tym, którzy kontaktowali się ze mną w tej sprawie, ponieważ chodzi o rosyjską ropę - wyjaśnił Zełenski.

Ukraiński prezydent dodał, że Kijów oczekuje oficjalnego wniosku o wznowienie pracy rurociągu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wołodymyr Zełenski na konferencji prasowej
Zełenski: mówiąc szczerze, ja bym nie odbudowywał
Viktor Orban patrzy na zdjęcia satelitarne
Orban nie odpuszcza. "Ponownie wzywam prezydenta Zełenskiego"
Robert Fico (z lewej) i Viktor Orban
Spór z Ukrainą eskaluje. Orban i Fico powołują komisję śledczą
Najnowsze

Sytuacja wokół rurociągu "Przyjaźń"

Pod koniec stycznia rurociąg "Przyjaźń" został uszkodzony w wyniku rosyjskiego ataku. Kijów zapewnia, że trwają prace naprawcze, jednak Budapeszt i Bratysława twierdzą, że ukraińskie władze celowo opóźniają wznowienie przesyłu rosyjskiej ropy.

W odpowiedzi na wstrzymanie dostaw Węgry i Słowacja sięgnęły po swoje strategiczne rezerwy surowca i zawiesiły eksport oleju napędowego na Ukrainę.

Dodatkowo Słowacja wstrzymała dostawy energii elektrycznej dla Ukrainy, a Węgry zapowiedziały możliwość podjęcia podobnego kroku. Rząd w Budapeszcie oświadczył również, że do czasu przywrócenia transportu ropy będzie blokował przyjęcie 20. pakietu sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji oraz unijną pożyczkę dla Kijowa o wartości 90 mld euro.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Bartłomiej Ciepielewski /tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: MTI/Hungarian PMs Press Offic

Udostępnij:
Tagi:
Viktor OrbanWęgry
Zobacz także:
Paweł Wojtunik, były szef CBA
"Posiada unikalne kompetencje". Wojtunik w Orlenie
Z kraju
Samolot Embraer 170 linii LOT
LOT uruchamia specjalne rejsy powrotne
Najnowsze
Wołodymyr Zełenski na konferencji prasowej
Zełenski: mówiąc szczerze, ja bym nie odbudowywał
Ze świata
Zegar Parowy Gaston - Vancouver (New Columbia)
Koniec ze zmianą czasu. "Nie chodzi tylko o zegarki"
Ze świata
Adam Glapiński
Polski SAFE zero procent. Glapiński wyjaśnia
Z kraju
banknoty pieniadze zlotowki shutterstock_2279231853
Prezes NBP o głównym ryzyku. "To podbije ceny"
Z kraju
Teheran, 5 marca 2026 roku
Atak na Iran, cena ostro w górę. "Rachunek trafia bardzo szybko"
Łukasz Figielski
NBP
NBP zysku nie miał od lat. Straty liczone są w dziesiątkach miliardów
Pieniądze
Adam Glapiński i Karol Nawrocki
Co z planem prezydenta i szefa NBP? "Można się domyślać"
Z kraju
Statek MSC Ela
Nie tylko ropa. Mają większy problem. "Są bardzo uzależnione"
Ze świata
chiny
Tak ma wyglądać najbliższe pięć lat. Jest nowy plan
Tech
Karol Nawrocki
"Jak u Gierka". Była szefowa NBP o pomyśle prezydenta
Z kraju
cena diesla na stacji w Nowym Targu
Ósemka z przodu na paragonie. "Ceny są szokujące"
Z kraju
Tankowiec LNG
Obawy rosną, a ceny razem z nimi
Rynki
helsinki finlandia lotnisko - Markus Mainka shutterstock_1612017124
Specjalny lot z Bliskiego Wschodu. Za dwa tysiące euro
Turystyka
Płomienie w rafinerii Fudżajra w ZEA
"Ceny surowca mogą gwałtownie wzrosnąć"
Rynki
Polska nie ma możliwości udzielenia dzieciom z ukraińskiej pieczy zastępczej tego samego poziomu ochrony i wsparcia, co dzieciom polskim
Od dziś nowe zasady wsparcia dla Ukraińców w Polsce
Prawo
Dron przechwycony nad irackim Kurdystanem
Zabrakło gazu. Cały kraj pogrążony w ciemności
Ze świata
Jakub Rutnicki
"To jest misja bardzo trudna". Dwa samoloty polecą po Polaków
Z kraju
Donald Trump
Trump o "zerwaniu całego handlu". "Poważne konsekwencje"
Wiktor Knowski
Sam Altman
OpenAI po porozumieniu z Pentagonem. Teraz możliwa umowa z NATO
Najnowsze
Karol Nawrocki i Adam Glapiński
"Polski SAFE zero procent". Prezydent z szefem NBP szuka "alternatywy"
Z kraju
pap_20260302_1OG
Iran sięgnął po potężną broń. "Globalni gracze są zaniepokojeni"
Maja Piotrowska
zakupy, sklep, paragon, koszyk, ceny
Tyle wyniesie inflacja. Nowa prognoza NBP
Z kraju
Loty samolotem
Opóźniony lot? Zapadł ważny wyrok dla pasażerów
Turystyka
shutterstock_2464301117
Turyści odzyskają pieniądze. Od czwartku można składać wnioski
Turystyka
Wizz Air należy do wiodących niskokosztowych linii w Europie środowo-wschodniej
Linie reagują na konflikt na Bliskim Wschodzie. Loty zawieszone na dłużej
Ze świata
Widok z lotu ptaka na The Palm w Dubaju
Dubaj zacznie ściągać ich tysiące. "Darmowe noclegi i jedzenie"
Joanna Rubin-Sobolewska
Scott Bessent (z prawej) i Donald Trump
Nowe cła Trumpa. Zapadła decyzja w sprawie podwyżki
Ze świata
dziecko smartfon shutterstock_2645310685
Kolejny kraj chce ograniczyć social media dla dzieci
Tech
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica