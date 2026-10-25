Ze świata Chcą zbudować metropolię od zera. Prezydent podał szczegóły Oprac. Wiktor Knowski |

Najwyższy posąg na na świecie ma powstać na Filipinach. Za projektem figury Chrystusa stoi firma ze Szczecina Źródło wideo: SLIPFORM.LTD Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Miasto ma powstać obok obecnej stolicy obwodu - liczącego niespełna 300 tys. mieszkańców Karszy, o którym pierwsze wzmianki pochodzą z VII w. p.n.e. Pod nową inwestycję wyznaczono teren o powierzchni 5,2 tys. hektarów, głównie nieużytki i pastwiska.

President Shavkat #Mirziyoyev reviewed plans for Yangi Karshi and a tourism complex along the #Karshi Main Canal.



The projects aim to create modern infrastructure, improve transport connectivity and expand tourism opportunities, with an emphasis on sustainable urban planning,… pic.twitter.com/z5lGqEsoix — Shavkat Mirziyoyev's Press-service (@president_uz) October 22, 2026 Rozwiń

Plan zakłada przeniesienie do nowego miasta władz obwodowych i innych instytucji państwowych, a także budowę centrum kongresowego, sal koncertowych, hoteli i kompleksu turystycznego z aquaparkiem, sztucznym jeziorem oraz strefą rzemiosła ludowego. W inwestycji mają brać udział zagraniczne firmy architektoniczne.

Uzbekistan buduje miasta od zera

W obwodzie kaszkadaryjskim znajduje się kilka polskich cmentarzy wojennych, w tym największy tego typu obiekt w Uzbekistanie w Guzar, gdzie w 1942 r. tworzono jednostki Armii Polskiej pod dowództwem gen. Władysława Andersa. Spoczywają tam żołnierze i cywile, w większości zesłani wcześniej przez władze sowieckie, którzy zmarli z głodu, wycieńczenia i chorób podczas formowania armii i przygotowań do ewakuacji do Iranu.

Równolegle trwa budowa Nowego Taszkentu, ośrodka miejskiego na wschód od obecnej stolicy, rozpoczęta w 2023 r. Według informacji służby prasowej prezydenta z początku października, zrealizowano tam dotąd inwestycje o wartości 2 mld dolarów (ok. 7,8 mld zł), obejmujące m.in. budynki mieszkalne, kampusy uniwersyteckie, bibliotekę, amfiteatr, park, szkołę dla 2 tys. uczniów i pierwszą część kompleksu mieszkaniowego z około 7 tys. mieszkań. Docelowo Nowy Taszkent ma być dwumilionową metropolią.

Uzbekistan to państwo w Azji Środkowej, które uzyskało niepodległość w 1991 r. na skutek rozpadu ZSRR. Jest jednym z dwóch państw na świecie - obok Liechtensteinu - podwójnie odgrodzonych od wszechoceanu (ani sam kraj, ani żaden z jego sąsiadów nie mają dostępu do otwartego morza). Jest najludniejszym po Rosji państwem postsowieckim.

Według spisu ludności, przeprowadzonego w tym roku, Uzbekistan zamieszkuje nieco ponad 39 mln osób. Oznacza to, że od powstania państwa ich liczba niemal się podwoiła, gdyż w 1991 r. kraj zamieszkiwało 20,5 mln osób. Społeczeństwo Uzbekistanu jest młode, średni wiek mieszkańca to 29 lat.

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W ostatnich latach Uzbekistan stał się popularnym celem turystycznym, również wśród Polaków. LOT obsługuje bezpośrednie połączenia z Warszawy do Taszkentu.