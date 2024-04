Koniec sporu z platformą społecznościową. Muzyka Taylor Swift wraca

Na platformie TikTok są ponownie dostępne utwory Taylor Swift. Użytkownicy mogą dodawać jej muzykę do swoich filmów, mimo że muzyka należąca do innych artystów Universal wciąż nie pojawiła się w opcjach wyboru - czytamy portalu stacji BBC.

"Welcome back Taylor!!!"

