Ze świata Temu pod lupą Komisji Europejskiej. Zastrzeżenia dotyczą bezpieczeństwa Oprac. Alicja Skiba |

Nowe cło na przesyłki spoza UE Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PenguinLens/Shutterstock

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Według wstępnych ustaleń KE mechanizmy kontroli stosowane przez Temu nie wystarczają do zapewnienia, że oferowane na platformie towary spełniają unijne normy bezpieczeństwa.

Lista uwag wobec Temu

Komisja wskazała m.in., że sprzedawcy muszą przedstawiać raporty z badań produktów tylko w przypadku niewielkiej części asortymentu, a nawet wówczas dokumenty te często nie są weryfikowane przez platformę.

KE zwróciła również uwagę, że Temu nie nadaje właściwego priorytetu kontrolom produktów z kategorii uznawanych za szczególnie ryzykowne, takich jak zabawki, elektronika i kosmetyki.

Zastrzeżenia dotyczą też systemu moderacji treści. Zdaniem KE koncentruje się on przede wszystkim na informacjach zawartych w ogłoszeniach i zgodności ofert z regulaminem platformy, a w niewystarczającym stopniu uwzględnia bezpieczeństwo samych produktów.

Co grozi chińskiej firmie?

W ocenie Komisji nieskuteczny jest również system karania sprzedawców. Sankcje nakładane są na poszczególne sklepy, a nie na przedsiębiorców, którzy mogą prowadzić kilka sklepów. W efekcie zamknięcie jednego z nich nie uniemożliwia innemu dalszej sprzedaży za pośrednictwem pozostałych. KE podkreśliła też, że sprzedawcy mogą dopuścić się wielu poważnych naruszeń, zanim ich sklepy zostaną zawieszone.

Temu ma teraz czas na zapoznanie się z dokumentacją postępowania i przedstawienie pisemnej odpowiedzi na wstępne ustalenia KE.

Jeśli zarzuty zostaną ostatecznie potwierdzone, Komisja może wydać decyzję stwierdzającą naruszenie DSA. W takim przypadku platformie może grozić kara finansowa w wysokości do sześciu procent jej całkowitego rocznego światowego obrotu.

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Postępowanie w sprawie Temu

W maju KE uznała, że Temu narusza obowiązek przeprowadzenia odpowiedniej oceny ryzyka i nałożyła na platformę karę w wysokości 200 mln euro. W październiku Komisja zaakceptowała plan działań firmy mający naprawić stwierdzone wówczas naruszenie.

Formalne postępowanie wobec platformy Komisja wszczęła w październiku 2024 r. Obejmuje ono m.in. sprzedaż nielegalnych produktów oraz systemy rekomendacji zakupów.