W ostatniej chwili zgłosili się po 1,34 miliarda dolarów wygranej w loterii. Za kilka dni nie mogliby już podjąć jej jednorazowo

Zwycięzcy, którzy 29 lipca w Des Plaines kupili szczęśliwy los w loterii Mega Millions - zgłosili się w końcu po swoją nagrodę. Zanim podjęli decyzję co do jej wypłaty - musieli skonsultować się z prawnikami.

29 lipca stacja benzynowa w Des Plaines na przedmieściach Chicago sprzedała szczęśliwy los loterii Mega Millions o wartości 1,337 miliarda dolarów, czyli prawie 6,5 miliarda złotych. Szczęśliwiec, który kupił na loterii zwycięski los, za zdobyte pieniądze mógłby spełnić wiele swoich marzeń. Jednak, choć od zakupu losu minęły już prawie dwa miesiące, dopiero teraz zdecydował się zgłosić po nagrodę. Okazało się, że szczęśliwy los został zakupiony przez dwie osoby, które postanowiły, że w przypadku wygranej podzielą się nagrodą po połowie.

Dyrektor loterii w Illinois Harold Mays przyznaje, że przy tak wielkiej sumie nie jest niczym niezwykłym, że zwycięzca potrzebuje trochę czasu, by się o swoją nagrodę upomnieć. Jednak chociaż każdy szczęśliwiec ma 12 miesięcy od czasu losowana, by zgłosić się po wygraną, to jednak w ciągu 60 dni musi on podjąć decyzję, czy pieniądze mają zostać wypłacone od razu, czy w rocznych ratach. Za kilka dni posiadacze szczęśliwego losu nie dostaliby już więc wygranej w jednorazowej wypłacie.

Mega Millions - jak może być wypłacona nagroda?

Urzędnicy zajmujący się organizacją losowania przypominają, że w przypadku, gdy zwycięzca loterii wygra kwotę w wysokości 250 tysięcy dolarów, czyli niemal 1,2 mln złotych, lub wyższą – to ma on prawo do zachowania anonimowości. Triumfatorzy z Illinois zdecydowali, że z niego skorzystają. Postanowili też, że wygraną przez nich kwotę odbiorą za jednym razem. Tym samym, po odjęciu podatków, wzbogacili się oni o około 780,5 miliona dolarów, czyli w przeliczeniu 3,77 mld złotych.

Jak się okazuje, zwycięzcy loterii zwlekali z podjęciem decyzji co do formy wypłaty pieniędzy, gdyż ostatnie tygodnie spędzili z doradcami finansowymi i prawnymi. - Pracuję dla Illinois Lottery od ponad pięciu lat i jest to zdecydowanie największa nagroda, jaką kiedykolwiek musiałem przetwarzać. Kiedy spotkaliśmy się z prawnikami zwycięzców, w pokoju panowało prawdziwe podniecenie - powiedział Luis Rodriguez, specjalista do spraw roszczeń.

Zwycięski los został zakupiony Des Plaines. 60-tysięcznej miejscowości w pobliżu Chicago, w której mieszka, pracuje i prowadzi swoje biznesy wielu Polaków. Jak kilka lat temu podawał chicagowski "Dziennik Związkowy" - ponad 5 procent całej populacji Des Plaines stanowią nasi rodacy.

Rekordowe wygrane loteriach

Wygrana w wysokości 1,337 miliardów dolarów jest trzecią co do wielkości wygraną na loterii w Stanach Zjednoczonych. Największa kumulacja - w wysokości 1,586 miliardów dolarów - trafiła do trzech osób w loterii Powerball 13 stycznia 2016 roku. W Polsce najwyższa wygrana w popularnym Lotto padła 16 marca 2017 roku w niewielkim Skrzyszowie. Szczęśliwiec, który poprawnie skreślił wszystkie sześć liczb, wzbogacił się o 36 726 210,20 złotych.

