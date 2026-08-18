Ze świata Ceny paliw pozostają wysokie. Trump prosi Amerykanów o "cierpliwość" Oprac. Paulina Karpińska |

Donald Trump o konflikcie z Iranem: wolałbym zawrzeć porozumienie, bo nie chcę zabijać ludzi Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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- Amerykańskie rafinerie pracują obecnie na rekordowo wysokich poziomach wykorzystania mocy, ale mamy rafinerie na Bliskim Wschodzie, które ograniczyły produkcję - powiedział dziennikarzom na terenie odwiertu ExxonMobil sekretarz energii USA Chris Wright.

Jak dodał, w poniedziałek spotkał się z przedstawicielami rafinerii, aby omówić, "co rząd może zrobić, by pomóc im jeszcze bardziej zwiększyć przerób ropy". Wright podkreślił, że zwiększenie produkcji paliw w rafineriach w USA i innych krajach jest kluczowe dla obniżenia cen benzyny.

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Narastający problem polityczny Donalda Trumpa

Utrzymujące się ceny paliw przekraczające cztery dolary za galon stanowią zagrożenie dla Partii Republikańskiej Donalda Trumpa, która w listopadowych wyborach do Kongresu będzie walczyć o utrzymanie niewielkiej większości w obu izbach.

Według organizacji kierowców AAA średnia cena benzyny w USA wynosi obecnie ponad 4,06 dolara za galon. To o ponad dolar więcej niż rok temu, co oznacza wzrost o blisko 30 proc.

Trump powiedział podczas wiecu politycznego w Nowym Jorku w piątek, że płacenie "odrobinę więcej za benzynę" jest warte swojej ceny, jeśli ma to zapobiec zdobyciu broni jądrowej przez "bardzo zły kraj". To jeden z powodów, który wskazuje jako uzasadnienie wojny.

Sekretarz energii USA: Iran nie może obecnie eksportować żadnej ropy

Wright powiedział dziennikarzom w Midland, że Trump prosi Amerykanów o "cierpliwość", ponieważ świat nie może sobie pozwolić na to, by Iran posiadał broń nuklearną.

Później Wright powiedział stacji Fox News, że zarówno w sobotę, jak i w niedzielę przez cieśninę Ormuz przepłynęło 30 statków. Dodał też, że Iran "nie może obecnie eksportować żadnej ropy".

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Zapytany, czy ruch przez cieśninę między Iranem a Omanem może wrócić do poziomu sprzed wojny, wynoszącego 20 mln baryłek ropy dziennie, Wright odpowiedział, że nie zna przyszłości, ale "będziemy coraz skuteczniej eskortować statki, a siła Iranu będzie nadal maleć".

Na pytanie Fox News, czy Trump może pozwolić sobie na przeczekanie Iranu w sytuacji, gdy sankcje gospodarcze i blokada eksportu irańskiej ropy przez cieśninę Ormuz stają się coraz bardziej dotkliwe, Wright odparł: "Myślę, że tak. Prezydent gra długoterminowo".