USA znoszą sankcje na białoruskie firmy

Białoruś uwolniła kolejną grupę więźniów politycznych Źródło: TVN24

USA zniosły sankcje również wobec kilkunastu innych białoruskich podmiotów, w tym kilku przedsiębiorstw zajmujących się produkcją potasu, jak podano na stronie internetowej Departamentu Skarbu.

Pierwsze obostrzenia zdjęte w grudniu

Z listy firm objętych amerykańskimi restrykcjami zniknęły m.in. Biełaruśkalij, Białoruska Kompania Potasowa (BPOC) oraz spółka zależna BPOC - Agrorozkvit.

Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na Belinvestbank w 2022 r. ze względu na poparcie Białorusi udzielone prowadzeniu przez Rosję inwazji na Ukrainę. W grudniu USA w ograniczonym stopniu złagodziły ograniczenia wobec trzech białoruskich przedsiębiorstw potasowych, po tym, jak władze w Mińsku uwolniły więźniów politycznych.

Białoruś to największy światowy producent potasu.

Stany łagodzą sankcje

Na początku marca Stany Zjednoczone tymczasowo zwolniły z sankcji rosyjską ropę załadowaną na statki. Decyzja miała ustabilizować zaniepokojone światowe rynki, a Waszyngton zapewniał, że obowiązywać będzie tylko 30 dni i nie przyniesie znaczących korzyści Kremlowi. Jednak dane agencji Bloomberg pokazują, że jest inaczej.

Dochód Rosji z eksportu ropy naftowej wzrósł o 890 mln dolarów w tygodniu od 9 do 15 marca, osiągając około 2,07 mld dolarów. Był to największy tygodniowy zysk od czasu, gdy Moskwa rozpoczęła inwazję na Ukrainę na pełną skalę. Według obliczeń "Financial Times" wzrost cen ropy generuje nawet 150 mln dolarów dodatkowych dochodów do rosyjskiego budżetu każdego dnia.

Decyzja władz USA wywołała ostry sprzeciw zarówno po stronie europejskiej, jak i wśród amerykańskich demokratów.

Minister finansów Scott Bessent sygnalizował, że administracja USA może w analogiczny sposób zawiesić sankcje na irańską ropę załadowaną na tankowce, co zwolniłoby ok. 130 mln baryłek. Miałoby to zmniejszyć cenę ropy w obliczu irańskiej blokady cieśniny Ormuz.

Źródło: Reuters