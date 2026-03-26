Ze świata

USA znoszą sankcje na białoruskie firmy

Białoruś uwolniła kolejną grupę więźniów politycznych
Źródło: TVN24
Amerykański Departament Skarbu zniósł sankcje na niektóre białoruskie spółki. USA wydały między innymi licencję zezwalającą na transakcje z udziałem państwowego banku Belinvestbank - podała agencja Reuters.

USA zniosły sankcje również wobec kilkunastu innych białoruskich podmiotów, w tym kilku przedsiębiorstw zajmujących się produkcją potasu, jak podano na stronie internetowej Departamentu Skarbu.

Pierwsze obostrzenia zdjęte w grudniu

Z listy firm objętych amerykańskimi restrykcjami zniknęły m.in. Biełaruśkalij, Białoruska Kompania Potasowa (BPOC) oraz spółka zależna BPOC - Agrorozkvit.

Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na Belinvestbank w 2022 r. ze względu na poparcie Białorusi udzielone prowadzeniu przez Rosję inwazji na Ukrainę. W grudniu USA w ograniczonym stopniu złagodziły ograniczenia wobec trzech białoruskich przedsiębiorstw potasowych, po tym, jak władze w Mińsku uwolniły więźniów politycznych.

Białoruś to największy światowy producent potasu.

TSUE zdecydował w sprawie rosyjskich oligarchów. "Istotne znaczenie tych osób"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

TSUE zdecydował w sprawie rosyjskich oligarchów. "Istotne znaczenie tych osób"

Stany łagodzą sankcje

Na początku marca Stany Zjednoczone tymczasowo zwolniły z sankcji rosyjską ropę załadowaną na statki. Decyzja miała ustabilizować zaniepokojone światowe rynki, a Waszyngton zapewniał, że obowiązywać będzie tylko 30 dni i nie przyniesie znaczących korzyści Kremlowi. Jednak dane agencji Bloomberg pokazują, że jest inaczej.

Dochód Rosji z eksportu ropy naftowej wzrósł o 890 mln dolarów w tygodniu od 9 do 15 marca, osiągając około 2,07 mld dolarów. Był to największy tygodniowy zysk od czasu, gdy Moskwa rozpoczęła inwazję na Ukrainę na pełną skalę. Według obliczeń "Financial Times" wzrost cen ropy generuje nawet 150 mln dolarów dodatkowych dochodów do rosyjskiego budżetu każdego dnia.

Decyzja władz USA wywołała ostry sprzeciw zarówno po stronie europejskiej, jak i wśród amerykańskich demokratów.

Minister finansów Scott Bessent sygnalizował, że administracja USA może w analogiczny sposób zawiesić sankcje na irańską ropę załadowaną na tankowce, co zwolniłoby ok. 130 mln baryłek. Miałoby to zmniejszyć cenę ropy w obliczu irańskiej blokady cieśniny Ormuz.

Trump powiedział, kiedy chce zakończyć wojnę
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trump powiedział, kiedy chce zakończyć wojnę

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: ALEX2016/Shutterstock

Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Dubaj
"Nie jedź". Najwyższy stopień ostrzeżenia obowiązuje
Donald Tusk
Tusk: będzie zysk, będzie o czym rozmawiać
Antena statek GPS
Inny wymiar konfliktu. Wojna elektroniczna na Bliskim Wschodzie
Tech
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
Jest zgoda Iranu. Statki z tego kraju mogą przepływać
Ze świata
Donald Tusk
"To są najgrubsze armaty". Ekspert o planie rządu
Maciej Wróbel
Pierwszy taki traktat w Europie. "Polska jest w awangardzie"
Ze świata
Kuba, Hawana
Kryzys się pogłębia. Paraliż w służbie zdrowia
Ze świata
pap_20230311_0DN
Kurs zanurkował po słowach Tuska
Rynki
shutterstock_1202212432
Członek RPP o stopach procentowych. "Nie wykluczam"
Do awantury doszło na stacji paliw (zdjęcie ilustracyjne)
Ceny paliw. Jest zapowiedź premiera
shutterstock_1919734064
"Zapłacimy dużo więcej". Tyle kosztuje koszyk wielkanocny
TSUE
TSUE zdecydował w sprawie rosyjskich oligarchów. "Istotne znaczenie tych osób"
Ze świata
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Rekordowa wygrana w Lotto. Bez wychodzenia z domu
Pieniądze
Parlament Europejski i decyzja w sprawie umowy celnej UE-USA
Umowa USA i Unii Europejskiej. Jest decyzja parlamentarzystów
Ze świata
pap_20240805_30A
Sprzeczne sygnały. Ceny w górę
Rynki
Uber Robotaxi
Pierwsza taka taksówka w Europie. "Potencjalnie także w innych miastach"
Tech
Diesel paliwa
Ceny paliw. Domański: to rozwiązanie prawdopodobne
Donald Trump
Napięcie rośnie, nerwy na rynku. "Prezydent Trump nie blefuje"
Ze świata
Zaporoska Elektrownia Atomowa
10 lat, dziesiątki miliardów. Tyle ma kosztować odbudowa sektora
Ze świata
Viktor Orban
Orban atakuje Ukrainę. "Państwo terrorystyczne"
Ze świata
Mark Zuckerberg w drodze na rozprawę sądową
20-latka pozwała Meta i Youtube. Historyczne odszkodowanie
Tech
shutterstock_2755222775
Władze reagują na ceny paliw. Będzie rekompensata
Ze świata
budynki szeregowce bloki mieszkania shutterstock_2598917403
Będą kary za hotele w domach. Rząd szykuje nowe przepisy
Nieruchomości
shutterstock_2579906415
Nowe "zjawisko" na rynku pracy. "To nie jest wyłącznie zagrożenie"
Łukasz Figielski
pap_20260306_0VQ
Prezes Poczty Polskiej odwołany
samochody polska ulica miasto shutterstock_2757576173
"Oni generują śmierć na drogach". Będą zmiany w Kodeksie karnym
Moto
samochody elektryczne ford shutterstock_2433935459
Wielkie akcje serwisowe. Chodzi o setki tysięcy aut
Moto
Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
Dziemianowicz-Bąk: to zjawisko, które ma destrukcyjny, niszczący wpływ na życie
Rene Haas
Pokazali autorski chip. Akcje poszybowały
Tech
Zmiana czasu
Koniec ze zmianą czasu? Nowe informacje z Brukseli
Ze świata

