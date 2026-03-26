USA znoszą sankcje na białoruskie ministerstwo finansów i bank

Białoruś uwolniła kolejną grupę więźniów politycznych Źródło: TVN24

Należący do amerykańskiego ministerstwa finansów Urząd ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) wydał licencję zezwalającą na transakcje z udziałem białoruskiego Banku Rozwoju (Bank Razwiccia), a także dwóch innych powiązanych z nim spółek. Zniesiono też dyrektywę zakazującą transakcji z udziałem białoruskiego ministerstwa finansów. Wydana licencja pozwala na wchodzenie w relacje gospodarcze z tymi podmiotami, ale nie odblokowuje zamrożonych przez USA aktywów spółek.

Reakcja na wypuszczenie więźniów

Równocześnie resort finansów skreślił z listy sankcyjnej rodzinę spółek związanych z białoruskimi koncernami potasowymi, wytwarzającymi sole potasowe i nawozy. Chodzi o Białoruski Koncern Potasowy (Belarusian Potash Company), Agrorozkwit i Biełaruśkalij oraz ich spółki zależne. Sankcje na nie uchylono częściowo na podstawie wydanej licencję już w grudniu2025 r. lecz teraz zostały one całkowicie wykreślone z listy podmiotów objętych restrykcjami.

Ogłoszone w czwartek działania to efekt uwolnienia w ub. tygodniu przez białoruski reżim 250 więźniów politycznych, do czego doszło po rozmowach wysłannika Donalda Trumpa Johna Coale'a z Alaksandrem Łukaszenką. Było to kolejne takie porozumienie, które według Coale'a ma utorować drogę do normalizacji stosunków z Białorusią.

Białoruś to największy światowy producent potasu.

Źródło: Reuters