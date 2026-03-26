Ze świata

USA znoszą sankcje na białoruskie ministerstwo finansów i bank

Mińsk, Białoruś
Białoruś uwolniła kolejną grupę więźniów politycznych
Amerykański Departament Skarbu częściowo zniósł w czwartek sankcje nałożone na białoruskie ministerstwo finansów i Bank Rozwoju. Z listy sankcyjnej w pełni usunięto też tamtejsze firmy potasowe. To efekt uwolnienia przez Białoruś więźniów politycznych.

Należący do amerykańskiego ministerstwa finansów Urząd ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) wydał licencję zezwalającą na transakcje z udziałem białoruskiego Banku Rozwoju (Bank Razwiccia), a także dwóch innych powiązanych z nim spółek. Zniesiono też dyrektywę zakazującą transakcji z udziałem białoruskiego ministerstwa finansów. Wydana licencja pozwala na wchodzenie w relacje gospodarcze z tymi podmiotami, ale nie odblokowuje zamrożonych przez USA aktywów spółek.

Równocześnie resort finansów skreślił z listy sankcyjnej rodzinę spółek związanych z białoruskimi koncernami potasowymi, wytwarzającymi sole potasowe i nawozy. Chodzi o Białoruski Koncern Potasowy (Belarusian Potash Company), Agrorozkwit i Biełaruśkalij oraz ich spółki zależne. Sankcje na nie uchylono częściowo na podstawie wydanej licencję już w grudniu2025 r. lecz teraz zostały one całkowicie wykreślone z listy podmiotów objętych restrykcjami.

Ogłoszone w czwartek działania to efekt uwolnienia w ub. tygodniu przez białoruski reżim 250 więźniów politycznych, do czego doszło po rozmowach wysłannika Donalda Trumpa Johna Coale'a z Alaksandrem Łukaszenką. Było to kolejne takie porozumienie, które według Coale'a ma utorować drogę do normalizacji stosunków z Białorusią.

Białoruś to największy światowy producent potasu.

TSUE zdecydował w sprawie rosyjskich oligarchów. "Istotne znaczenie tych osób"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

TSUE zdecydował w sprawie rosyjskich oligarchów. "Istotne znaczenie tych osób"

OGLĄDAJ: W Sejmie o projektach w sprawie obniżenia cen paliw
sejm czarzasty

W Sejmie o projektach w sprawie obniżenia cen paliw
WYDANIE SPECJALNE

sejm czarzasty
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: Reuters, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Nowy podcast "Gotowe na biznes" już wystartował
Dowiedz się więcej:

Nowy podcast "Gotowe na biznes" już wystartował

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
pap_20260310_14J
Nowy plan Tuska w sprawie paliw. "To oznacza jedno"
Maja Piotrowska
Donald Trump
Trump ujawnia "prezent" od Iranu. Sugeruje plany wobec ropy
Ze świata
Przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Banku
Niejawna rozprawa i decyzja NSA w sprawie Getin Noble Banku
Z kraju
paliwo benzyna stacja benzynowa shutterstock_2431576363
Słowacja z podwójnymi cenami, w Niemczech jedna podwyżka dziennie
Ze świata
Dubaj
"Nie jedź". Najwyższy stopień ostrzeżenia obowiązuje
Z kraju
Donald Tusk
Tusk: będzie zysk, będzie o czym rozmawiać
Z kraju
Antena statek GPS
Inny wymiar konfliktu. Wojna elektroniczna na Bliskim Wschodzie
Tech
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
Jest zgoda Iranu. Statki z tego kraju mogą przepływać
Ze świata
Donald Tusk
"To są najgrubsze armaty". Ekspert o planie rządu
Z kraju
Maciej Wróbel
Pierwszy taki traktat w Europie. "Polska jest w awangardzie"
Ze świata
Kuba, Hawana
Kryzys się pogłębia. Paraliż w służbie zdrowia
Ze świata
pap_20230311_0DN
Kurs zanurkował po słowach Tuska
Rynki
shutterstock_1202212432
Członek RPP o stopach procentowych. "Nie wykluczam"
Z kraju
Do awantury doszło na stacji paliw (zdjęcie ilustracyjne)
Ceny paliw. Jest zapowiedź premiera
Z kraju
shutterstock_1919734064
"Zapłacimy dużo więcej". Tyle kosztuje koszyk wielkanocny
Z kraju
TSUE
TSUE zdecydował w sprawie rosyjskich oligarchów. "Istotne znaczenie tych osób"
Ze świata
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Rekordowa wygrana w Lotto. Bez wychodzenia z domu
Pieniądze
Parlament Europejski i decyzja w sprawie umowy celnej UE-USA
Umowa USA i Unii Europejskiej. Jest decyzja parlamentarzystów
Ze świata
pap_20240805_30A
Sprzeczne sygnały. Ceny w górę
Rynki
Uber Robotaxi
Pierwsza taka taksówka w Europie. "Potencjalnie także w innych miastach"
Tech
Diesel paliwa
Ceny paliw. Domański: to rozwiązanie prawdopodobne
Z kraju
Donald Trump
Napięcie rośnie, nerwy na rynku. "Prezydent Trump nie blefuje"
Ze świata
Zaporoska Elektrownia Atomowa
10 lat, dziesiątki miliardów. Tyle ma kosztować odbudowa sektora
Ze świata
Viktor Orban
Orban atakuje Ukrainę. "Państwo terrorystyczne"
Ze świata
Mark Zuckerberg w drodze na rozprawę sądową
20-latka pozwała Meta i Youtube. Historyczne odszkodowanie
Tech
shutterstock_2755222775
Władze reagują na ceny paliw. Będzie rekompensata
Ze świata
budynki szeregowce bloki mieszkania shutterstock_2598917403
Będą kary za hotele w domach. Rząd szykuje nowe przepisy
Nieruchomości
shutterstock_2579906415
Nowe "zjawisko" na rynku pracy. "To nie jest wyłącznie zagrożenie"
Łukasz Figielski
pap_20260306_0VQ
Prezes Poczty Polskiej odwołany
Z kraju
samochody polska ulica miasto shutterstock_2757576173
"Oni generują śmierć na drogach". Będą zmiany w Kodeksie karnym
Moto

