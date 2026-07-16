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Zmiana przepisów wizowych. Obowiązywały od dekad

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Źródło wideo: TVN24, Reuters
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Od września studenci będą mogli przebywać w Stanach Zjednoczonych maksymalnie cztery lata, natomiast korespondenci do 240 dni - wynika z rozporządzenia opublikowanego w dzienniku urzędowym. Władze USA uzasadniają zmianę zasad, które obowiązywały od dekad, koniecznością wzmocnienia kontroli i bezpieczeństwa narodowego.

Według projektu dokumentu, który formalnie zostanie opublikowany w dzienniku urzędowym Federal Register w piątek, zakończona zostanie trwająca od lat 70. praktyka obowiązywania wiz dla studentów i dziennikarzy przez czas trwania ich statusu (tj. opuszczenia szkoły lub pracy), a w ich miejsce pojawią się sztywne limity.

W przypadku studentów na wizach F i uczestników wymian studenckich (J) będą to maksymalnie cztery lata lub do daty wskazanej przez uczelnię. Korespondenci zagranicznych mediów będą mieć zagwarantowany pobyt przez 240 dni, z możliwością kolejnych przedłużeń. Wyjątkiem są dziennikarze z Chin, których wizy będą ważne przez jedynie 90 dni.

Surowsze regulacje wizowe w USA

Nie są to jedyne nowe restrykcje. Rozporządzenie skraca ponadto z 60 do 30 dni okres na opuszczenie kraju po zakończeniu studiów, ogranicza do 24 miesięcy łączny pobyt na kursach językowych i zakazuje studentom studiów licencjackich zmiany kierunku lub uczelni podczas pierwszego roku studiów, a na magisterskich i doktoranckich w ogóle zmian kierunków i uczelni.

Nowe przepisy mają wejść w życie od września, o ile nie uchyli ich wcześniej Kongres lub sądy. Aby tak się jednak stało, Kongres musiałby uchwalić uchwałę o dezaprobacie, co w obecnym układzie sił jest mało prawdopodobne. Departament Bezpieczeństwa Krajowego (DHS) zaproponował te same zmiany już w ubiegłym roku, lecz mimo przeważająco krytycznych 22 tysiące komentarzy w ramach konsultacji publicznych - oraz protestów stowarzyszeń dziennikarskich i studenckich - nie złagodził znacząco restrykcji. Ministerstwo szacuje roczny koszt regulacji na 443-449 milionów dolarów.

DHS: system był nadużywany

DHS uzasadnia zmianę koniecznością wzmocnienia nadzoru i bezpieczeństwa narodowego, m.in. poprzez zwiększenie częstotliwości sprawdzania cudzoziemców przez służby. Według resortu, w roku fiskalnym 2024 odnotowano ponad 1,8 miliona wjazdów na wizach studenckich, ponad 500 tysięcy na wizach wymiany i 37,3 tysiąca na wizach dziennikarskich. DHS podaje, że ponad 2,1 tysiąca osób, które wjechały jako studenci w latach 2000-2010, wciąż ma aktywny status studencki.

Odnosząc się do krytyki restrykcji w wizach dziennikarskich, DHS twierdzi, że system również był nadużywany przez "złych aktorów", a skrócenie ważności wiz nie stanowi ograniczenia ich działalności ani nie uzależnia wydawania wiz od publikowanych treści. Grupy korespondentów zagranicznych twierdzą jednak, że przepisy znacznie utrudnią pracę i pobyt w USA, narażając ich na dodatkowe koszty i składanie wniosków o przedłużenie wiz co kilka miesięcy.

Źródło: PAP
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Tagi:
USAWizy
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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