Zmiany po odejściu Buffetta. Miliardowe roszady giganta

Marek Belka: Warren Buffett zazdrości mi podatku mojego nazwiska

Opublikowane w piątek raporty regulacyjne dały pierwszy wgląd w strategię inwestycyjną Berkshire Hathaway pod przywództwem Abla, który objął funkcję prezesa na początku roku po wieloletnim liderze firmy, Warrenie Buffetcie.

Powrót do branży lotniczej

Jednym z najważniejszych ruchów ujawnionych w raporcie był znaczący nowy pakiet akcji Delta Air Lines. Berkshire zakupiło 39,8 miliona akcji przewoźnika o wartości 2,6 miliarda dolarów na koniec marca, czyniąc z Delty 14. największy udział w portfelu spółki. W reakcji na tę informację akcje linii lotniczej wzrosły w poniedziałek o ponad 3 procent.

Zakup udziałów w Delcie oznacza powrót Berkshire do sektora lotniczego. Sześć lat temu Buffett całkowicie wycofał się z amerykańskich linii, sprzedając pakiety o łącznej wartości ponad 4 miliardów dolarów w United, American, Southwest i Delta Air Lines. Wówczas argumentował, że pandemia trwale zmieniła nawyki konsumentów i popyt na podróże.

Nowe inwestycje i roszady w portfelu

W ostatnim kwartale Berkshire rozpoczęło również inwestycję w Macy's. Akcje sieci domów towarowych wzrosły w poniedziałek o ponad 2 procent po ujawnieniu, że konglomerat objął pakiet o wartości około 55 mln dolarów na koniec pierwszego kwartału. To niewielka pozycja jak na skalę Berkshire, dlatego wielu analityków przypuszcza, że decyzja o zakupie wyszła od inwestycyjnego zastępcy Buffetta, Teda Weschlera, który zarządza około 6 procentami portfela akcji.

Zmiany objęły również sektor technologiczny i finansowy. Berkshire znacząco zwiększyło swoje udziały w Alphabet, właścicielu Google, co uczyniło tę spółkę siódmym co do wielkości udziałem w portfelu. Jednocześnie firma zmniejszyła ekspozycję na Chevron.

Po stronie sprzedaży Berkshire pozbyło się szeregu akcji - prawdopodobnie w ramach porządkowania portfela po odejściu Todda Combsa, który dołączył do JPMorgan. Combs, zrekrutowany niegdyś osobiście przez Buffetta, wspólnie z Weschlerem zarządzał częścią portfela akcyjnego konglomeratu.

Wśród znaczących sprzedaży znalazły się Mastercard i Visa - wczesne inwestycje Combsa, odzwierciedlające pozycje z jego dawnego funduszu hedgingowego - a także całkowite wyjście z Amazona, który również był uznawany za jego wybór. Berkshire sprzedało ponadto akcje UnitedHealth Group, Aon, Pool Corporation, Domino's Pizza oraz Charter Communications.

"Zawsze jesteśmy w kontakcie"

Nowy prezes Greg Abel, który po raz pierwszy wystąpił na pierwszym planie podczas dorocznego spotkania Berkshire na początku miesiąca, podkreślił, że wciąż konsultuje decyzje inwestycyjne z Warrenem Buffettem.

- Jest w biurze każdego dnia, więc rozmawiamy codziennie, gdy jestem w Omaha. Zawsze jesteśmy w kontakcie - powiedział Abel w marcu. – Jeśli podróżuję, często dzwonię, by dowiedzieć się, co on widzi, co słyszy, jakie ja mam odczucia. Więc jeśli nie codziennie, to niemal codziennie - powiedział, cytowany przez CNBC.

