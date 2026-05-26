Ze świata Zielona karta po nowemu. Nowe rozporządzenie Trumpa "wywraca wszystko do góry nogami" Bartłomiej Ciepielewski |

Marcin Wrona: to rozporządzenie administracji Donalda Trumpa wywraca wszystko do góry nogami Źródło zdj. gł.: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/PAP/EPA

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W piątek administracja prezydenta Donalda Trumpa ogłosiła, że większość cudzoziemców ubiegających się o zieloną kartę będzie musiała wrócić do swoich krajów ojczystych. Dokument ma być przyznawany osobom przebywającym w USA jedynie w "nadzwyczajnych okolicznościach".

Zielona karta po nowemu - jak ją uzyskać

Dotychczas istniało kilka ścieżek uzyskania zielonej karty. Marcin Wrona, korespondent "Faktów" TVN, wyjaśnił na antenie TVN24 BiS, że jednym z dotychczasowych sposobów była loteria wizowa, jednak ta możliwość należy już do przeszłości. Można było również składać wniosek o zieloną kartę z kraju zamieszkania, choć - jak zaznaczył - w praktyce takie starania często kończyły się niepowodzeniem.

- Najczęściej odbywało się to w taki sposób, że osoby będące już w Stanach Zjednoczonych, na przykład na tymczasowej wizie pracowniczej albo na wizie turystycznej, które zakochały się, które pobrały się w Stanach Zjednoczonych, będąc tam legalnie, występowały o tak zwaną zmianę statusu migracyjnego, czyli o przejście z wizy, która pozwala tylko na pobyt czasowy, na zieloną kartę, czyli kartę stałego pobytu w Stanach Zjednoczonych - wyjaśnił.

Wątpliwości w sprawie zmian

- W piątek zostało wydane rozporządzenie, które wywraca wszystko do góry nogami - mówił Wrona. W praktyce osoby, które układają sobie życie w Stanach Zjednoczonych i chcą uzyskać stały pobyt, będą zmuszone wyjechać do swojego kraju i tam przejść całą procedurę w sprawie uzyskania zielonej karty.

- A co, jeśli ktoś prowadzi w USA własny biznes? Czy musi go zamknąć i zwolnić pracowników? - pytał retorycznie dziennikarz, wskazując na liczne wątpliwości i konsekwencje nowej polityki. Jego zdaniem decyzja administracji to kolejny element walki Donalda Trumpa z migracją, uzasadniany troską o miejsca pracy dla obywateli amerykańskich.

Czytaj też: Amerykanie przeprowadzają się do Europy

Setki tysięcy osób bez szans na powrót

W oświadczeniu rzecznika Urzędu Imigracyjnego, cytowanym przez Wronę, podkreślono, że osoby przyjeżdżające do USA na wizach tymczasowych - studenckich, pracowniczych czy turystycznych - powinny przebywać w kraju jedynie przez określony czas i w konkretnym celu. System imigracyjny został zaprojektowany w taki sposób, by po wygaśnięciu wizy cudzoziemcy opuścili Stany Zjednoczone, a ich pobyt nie był pierwszym krokiem do uzyskania zielonej karty.

Czas oczekiwania na zieloną kartę, jak przypomniał Wrona, zależy od podstawy prawnej i waha się od ośmiu do trzydziestu pięciu miesięcy. W praktyce oznacza to, że osoby zmuszone do wyjazdu z USA mogą mieć ogromne trudności z powrotem, a w wielu przypadkach do Ameryki już nie wrócą.

Zmiana kierunku polityki migracyjnej

Odnosząc się do szerszego kontekstu polityki migracyjnej, Wrona przypomniał, że Donald Trump początkowo koncentrował się na osobach przebywających w USA nielegalnie. Działania te wywołały jednak silne reakcje społeczne, zwłaszcza po wydarzeniach w Minneapolis, co doprowadziło do ich ograniczenia.

- Tylko w pierwszym roku prezydentury Donalda Trumpa z Ameryki wyjechały trzy miliony osób, które były tam nielegalnie, z czego dwa miliony 200 tysięcy to tak zwane autodeportacje, czyli osoby, które z własnej woli wyjechały z Ameryki, nie poddając się całemu procesowi deportacyjnemu. W tym czasie anulowano 100 tysięcy wiz - wyjaśnił.

Eksperci ostrzegają

Według danych ministerstwa bezpieczeństwa wewnętrznego w roku fiskalnym 2024 zieloną kartę otrzymało około 1,4 mln osób, z czego ponad 820 tys. uzyskało ją w ramach procedury tzw. adjustment of status, czyli bez opuszczania USA. Przez ostatnie dwie dekady tą drogą prawo stałego pobytu uzyskiwało co roku ponad 500 tys. osób. Ponad 70 proc. aplikujących, którzy otrzymali zieloną kartę na podstawie małżeństwa z obywatelem USA, zrobiło to właśnie tą metodą – łącznie około 250 tys. osób w 2024 roku – informuje "NYT".

Eksperci ostrzegają przed poważnymi skutkami nowej polityki. Sarah Pierce, była analityczka USCIS, a obecnie dyrektorka ds. polityki społecznej w think tanku Third Way, wskazała na to, że „konsularny system przetwarzania wniosków jest już przeciążony", co oznacza, że "rodziny mogą być rozdzielone na miesiące lub lata".

Zdaniem ekspertów specjalizujących się w prawie imigracyjnym, na których powołuje się CNN, nowe przepisy zmuszą setki tysięcy imigrantów do porzucenia pracy, rodzin i społeczności na czas rozpatrywania wniosków.

Amerykańskie media przewidują, że decyzje wydane na mocy nowych przepisów będą masowo zaskarżane w sądach. CNN przypomina, że administracja prezydenta Trumpa ograniczyła już prawo do azylu, zniosła tymczasowy status ochronny dla obywateli kilku krajów, wstrzymała przyjmowanie uchodźców z wyjątkiem białych Południowoafrykańczyków oraz zaostrzyła przepisy wizowe dla pracowników i studentów.

OGLĄDAJ: TVN24