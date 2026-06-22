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USA zawieszają sankcje na Iran

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Ormuz – cieśnina
Negocjacje USA-Iran. Cały materiał Pauliny Chacińskiej
Źródło wideo: Paulina Chacińska/TVN24
Źródło zdj. gł.: Reuters
Sankcje na sprzedaż, transport oraz wydobycie irańskiej ropy naftowej zostaną zawieszone na 60 dni - przekazał w poniedziałek Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych. Decyzja to element realizacji wstępnego porozumienia zawartego z Teheranem.

"Zgodnie z trwającymi, produktywnymi rozmowami w Szwajcarii, Iran zobowiązał się do swobodnego i otwartego tranzytu przez cieśninę Ormuz oraz do wpuszczenia inspektorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) do swojego kraju" - przekazał w oświadczeniu szef departamentu Scott Bessent.

"W ramach tych działań Ministerstwo Finansów wydało tymczasową, 60-dniową licencję generalną, upoważniającą do produkcji, dostaw i sprzedaży irańskiej ropy naftowej" - podkreślił.

Porozumienie między USA a Iranem

Główne zasady porozumienia są w większości takie, jak we wcześniej publikowanych wersjach:

  • natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz i zakończenie amerykańskiej blokady,
  • tymczasowe zawieszenie sankcji na irańską ropę naftową,
  • rozpoczęcie 60-dniowych negocjacji na temat irańskiego programu atomowego oraz zniesienia wszelkich sankcji,
  • odblokowania aktywów i oszacowanego na 300 miliardów dolarów programu odbudowy Iranu.

Zawieszenie sankcji na czas negocjacji nad ostatecznym porozumieniem było jednym z elementów podpisanego w ubiegłym tygodniu wstępnego porozumienia (memorandum of understanding) między USA i Iranem. Licencja obowiązuje do 21 sierpnia.

>>> Donald Trump podpisał porozumienie z Iranem

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Źródło: PAP
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Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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