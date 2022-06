USA zatrzymały tankowiec, który płynął z rosyjskiego portu do Nowego Orleanu

Amerykańskie władze zatrzymały statek płynący z Rosji do Luizjany z produktami paliwowymi - poinformował portal amerykańskiej gazety "The Wall Street Journal", powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą.

Tankowiec Daytona, należący do greckiego armatora TMS Tankers Ltd., został wyczarterowany przez firmę Vitol, która handluje surowcami. Siedziba firmy znajduje się w Szwajcarii. Z danych uzyskanych przez dziennikarzy wynika, że tankowiec wypłynął z Półwyspu Tamańskiego na początku czerwca. Według "WSJ" na pokładzie ma się znajdować olej opałowy i próżniowy olej napędowy. Zbiornikowiec miał dotrzeć do Nowego Orleanu w niedzielę.