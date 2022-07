USA mają uwolnić kolejne baryłki ropy naftowej z rezerwy strategicznej

Stany Zjednoczone sprzedadzą kolejne 20 milionów baryłek ropy naftowej ze swojej rezerwy strategicznej - podał Biały Dom. Biorać pod uwagę wcześniej zapowiedzi, USA mają wypuścić na rynek 200 milionów baryłek ropy. Według amerykańskiej administracji dotychczasowe działania doprowadziły do obniżenia ceny galonu benzyny o prawie 40 centów.

Jak oznajmił Biały Dom w komunikacie, jest to piąta sprzedaż ropy z rezerw mająca przeciwdziałać wysokim cenom surowca w następstwie rosyjskiej agresji, a proces ten będzie kontynuowany przez "kilka kolejnych miesięcy".

Kolejne baryłki z rezerwy strategicznej

Administracja dotąd uwolniła na rynek 125 mln baryłek ropy naftowej z zapowiedzianych 180 i czyni to w tempie ok. 1 mln dziennie. Działania zostały podjęte wraz z innymi krajami, które zobowiązały się do sprzedaży łącznie 60 mln baryłek.