Ze świata USA zapowiadają sankcje na linie lotnicze. "Zostaną wyłączone z ruchu na całym świecie" Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Trump: nie żałuję wojny z Iranem Źródło wideo: TVN24, FOX News Channel's The Ingraham Angle Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Bessent mówił w CNBC m.in. o sankcjach wobec Iranu, rozmowach Stanów Zjednoczonych z Chinami na temat sztucznej inteligencji oraz ostatniej podwyżce stóp procentowych przez Rezerwę Federalną.

USA zapowiadają sankcje na irańskie linie

Sekretarz skarbu USA wyjaśnił, że od środy firmy świadczące usługi irańskim przewoźnikom lotniczym będą narażone na amerykańskie sankcje wtórne.

- 23 września wszystkie irańskie linie lotnicze - wszystkie irańskie linie lotnicze - zostaną wyłączone z ruchu na całym świecie. A jak to zrobimy? W ten sposób, że jeśli wylądują, nie będzie można dostarczać im paliwa, nie będzie można świadczyć im usług związanych z lądowaniem, nie będzie można sprzedawać im biletów. W przeciwnym razie zostaniecie wykluczeni z systemu dolarowego - powiedział Bessent.

Zatem restrykcje mają objąć wszystkie irańskie linie lotnicze i w praktyce odciąć je od usług niezbędnych do prowadzenia połączeń międzynarodowych.

Bessent stwierdził również, że Chiny są "bardzo zaangażowane" w prowadzoną przez Stany Zjednoczone kampanię nacisków gospodarczych na Iran.

Rozmowy USA-Chiny o AI

W niedzielę w Nowym Jorku Scott Bessent spotkał się z wicepremierem Chin He Lifengiem. Wielogodzinne rozmowy, dotyczące m.in. gospodarki i sztucznej inteligencji, ocenił jako pozytywne.

Podczas spotkania delegacja amerykańska zaproponowała Pekinowi stworzenie systemu wzajemnego informowania o poważnych incydentach związanych z AI.

Bessent zapowiedział, że przedstawiciele wysokiego szczebla Stanów Zjednoczonych i Chin spotkają się ponownie za około dwa miesiące w chińskim Shenzhen. Tematem rozmów mają być zagrożenia wynikające z szybkiego rozwoju sztucznej inteligencji.

Przygotowania do wizyty Xi Jinpinga

Do amerykańsko-chińskich rozmów doszło na tle obaw o bezpieczeństwo związane z szybkim rozwojem sztucznej inteligencji oraz apeli liderów branży, by rozpocząć z Chinami rozmowy o spowolnieniu prac w tym obszarze. Niedzielne spotkanie miało na celu przygotowanie gruntu pod rozmowy przywódców obu krajów podczas rozpoczynającej się w środę wizyty Xi Jinpinga w Waszyngtonie.

Bessent w poniedziałkowym wywiadzie wyraził też przekonanie, że twórcy AI "muszą sami wziąć odpowiedzialność za swoje działania", zamiast oczekiwać, że rząd federalny zapewni im ochronę przed odpowiedzialnością prawną.

Minister powiedział też CBNC, że Chińczycy są "bardzo zaangażowani" w prowadzoną przez USA kampanię nacisków gospodarczych na Iran.

Zapewnił też, że zarówno on, jak i prezydent Donald Trump, nadal mają pełne zaufanie do prezesa Rezerwy Federalnej (Fed) Kevina Warsha. W ubiegłym tygodniu Fed podwyższył stopy procentowe o 25 punktów bazowych do poziomu 3,75-4 procent. To pierwsza podwyżka stóp od trzech lat, związana z uporczywie rosnącą inflacją. Po tej podwyżce Trump ponownie wezwał bank centralny do obniżki stóp procentowych, twierdząc, że powinny wynosić one 1 procent lub mniej.