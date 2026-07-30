Ze świata Gospodarka USA wyhamowała. Wzrost PKB słabszy od prognoz Oprac. Jan Sowa |

Donald Trump: Iranowi bardzo niewiele zostało i bardzo chce zawrzeć umowę Źródło wideo: Cable News Network Inc. All rights reserved 2026 Źródło zdj. gł.: Dogora Sun/Shutterstock

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Produkt krajowy brutto Stanów Zjednoczonych wzrósł od kwietnia do czerwca w ujęciu annualizowanym o 1,5 procent. W pierwszym kwartale tempo wzrostu wynosiło 2,1 procent.

Wynik okazał się również słabszy od prognoz ekonomistów ankietowanych przez firmę FactSet. Spodziewali się oni wzrostu na poziomie 2,1 procent.

PKB obejmuje wartość wszystkich dóbr i usług wytworzonych w gospodarce. Dane są skorygowane o wahania sezonowe oraz inflację.

Wygasł impuls z początku roku

Na początku roku wzrost gospodarczy wspierały duże inwestycje przedsiębiorstw w sztuczną inteligencję, a także wyższe zwroty podatkowe, które zwiększyły możliwości finansowe konsumentów.

Z najnowszego raportu o PKB wynika jednak, że wpływ obu tych czynników osłabł w drugim kwartale.

Konflikt na Bliskim Wschodzie uderza w gospodarkę

Na perspektywy gospodarcze wpłynęła także destabilizująca sytuacja na Bliskim Wschodzie, która zachwiała rynkami energii. Intensyfikacja wojny z Iranem doprowadziła do wzrostu inflacji i zwiększyła niepewność wśród konsumentów, przedsiębiorców oraz decydentów.

Wyższe ceny ograniczyły również realną wartość wynagrodzeń Amerykanów. Z danych rządowych wynika jednak, że po wyraźnym spowolnieniu inflacji w czerwcu dochody skorygowane o wzrost cen ponownie znalazły się na plusie.

Fed pozostawia stopy procentowe bez zmian

Dzień przed publikacją danych o PKB, Rezerwa Federalna pozostawiła stopy procentowe bez zmian, w przedziale 3,50-3,75 procent.

Za utrzymaniem dotychczasowego poziomu zagłosowało dziewięcioro członków Federalnego Komitetu do spraw Operacji Otwartego Rynku, a troje opowiedziało się za podwyżką o 25 punktów bazowych. FOMC oceniło, że aktywność gospodarcza nadal rośnie w "solidnym tempie", mimo niepewności związanej z wojną na Bliskim Wschodzie.

Prezes Fed Kevin Warsh podkreślił po posiedzeniu, że bank centralny pozostaje przy dwuprocentowym celu inflacyjnym.

- Nie ma mowy o elastycznym celu inflacyjnym. Nie ma tu żadnego ukrytego, elastycznego celu. Jest tylko jeden cel i wynosi on dokładnie dwa procent - powiedział.

Inflacja CPI wyniosła w czerwcu 3,5 procent w ujęciu rocznym, po wzroście o 4,2 procent w maju.