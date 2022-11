Wall Street w górę. Największe dzienne wzrosty od 2020 roku

Poprawa perspektyw

Dzień wcześniej amerykańskie giełdy zanotowały największe dzienne wzrosty od 2020 roku. Apetyt inwestorów na ryzyko powrócił na rynki po mocniejszym niż prognozowano spadku inflacji w USA, gdzie ceny konsumpcyjne w październiku wzrosły o 7,7 proc. w ujęciu rok do roku, a miesiąc do miesiąca wzrosły o 0,4 proc., a oczekiwano +7,9 proc. rok do roku i +0,6 proc. miesiąc do miesiąca.