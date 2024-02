Wall Street z rekordem

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,91 proc. i wyniósł 38.773,12 pkt. S&P 500 na koniec dnia zyskał 0,58 proc. i wyniósł 5.029,73 pkt. Nasdaq Composite wzrósł o 0,30 proc. i zamknął sesję na poziomie 15.906,17 pkt. Indeks spółek o małej kapitalizacji Russell 2000 zwyżkował o 2,35 proc., do 2.059,50 pkt. Indeks zmienności VIX spadł o 2,23 proc., do 14,06 pkt.

Inwestorzy spodziewają się w tym roku obniżek stóp procentowych

Według narzędzia FedWatch CME szanse na obniżkę stóp proc. w USA w czerwcu wynoszą 82 proc. Inwestorzy spodziewają się w tym roku obniżek stóp proc. o 97 pb. Prezes Fedu z Chicago Austan Goolsbee powiedział, że nieco wyższe dane o inflacji przez kilka miesięcy będą nadal zgodne ze ścieżką powrotną do celu banku centralnego na poziomie 2 proc. Wiceprzewodniczący Rezerwy Federalnej ds. nadzoru Michael Barr w środę poparł ostrożne podejście banku centralnego do obniżek stóp procentowych w tym roku. Rentowności amerykańskich obligacji skarbowych spadły, w tym 10-letnich do 4,24 proc., a dwuletnich do 4,56 proc.

Wyniki czwartkowej sesji na giełdzie

Dane makro na amerykańskim rynku

Inwestorzy otrzymali w czwartek dużą porcję najnowszych danych makro z amerykańskiej gospodarki. Indeks nastrojów wśród amerykańskich firm budowlanych, przygotowany przez National Association of Home Builders (NAHB), wzrósł w lutym do 48 pkt. z 44 pkt. w poprzednim miesiącu. Rynek oczekiwał indeksu na poziomie 46 pkt. Produkcja przemysłowa w USA w styczniu spadła o 0,1 proc. mdm. Oczekiwano, że produkcja wzrośnie o 0,2 proc. mdm wobec 0,0 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z +0,1 proc. Przetwórstwo przemysłowe spadło o 0,5 proc. mdm. Prognozowano, że przetwórstwo pozostanie bez zmian mdm, wobec +0,1 proc. miesiąc wcześniej. Wykorzystanie mocy produkcyjnych amerykańskich firm wyniosło 78,5 proc. vs konsensus 78,8 proc. i wobec 78,7 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z 78,6 proc. Indeks aktywności wytwórczej w stanie Nowy Jork (Empire Manufacturing) w lutym wzrósł do -2,4 pkt. z -43,7 pkt. miesiąc wcześniej. Analitycy spodziewali się, że indeks wyniesie -12,5 pkt. Indeks aktywności wytwórczej Philadelphia Fed w lutym wzrósł do +5,2 pkt. z -10,6 pkt. miesiąc wcześniej. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie -8,6 pkt.