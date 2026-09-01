Ze świata Konflikt na Bliskim Wschodzie eskaluje. Amerykańskie siły atakują Oprac. Alicja Skiba |

Wymiana ognia na Bliskim Wschodzie Źródło wideo: TVN24, Reuters Źródło zdj. gł.: X/CENTCOM

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"Dziś o godz. 12 w czasie wschodnioamerykańskim siły USA rozpoczęły ataki na cele Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) w Iranie. Ataki te następują po niedawnych próbach ataków ze strony IRGC na statki handlowe w Cieśninie Ormuz oraz na amerykańskich żołnierzy rozmieszczonych w regionie" - poinformowało Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) we wpisie na platformie X.

Today at 12 p.m. ET, U.S. forces began striking Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) targets in Iran. The strikes follow recent attempted attacks by the IRGC against commercial shipping in the Strait of Hormuz and against American service members deployed to the region. — U.S. Central Command (@CENTCOM) September 1, 2026 Rozwiń

Eskalacja konfliktu

Siły zbrojne USA zaatakowały w niedzielę irańskie wyrzutnie rakiet w cieśninie Ormuz, w pierwszej akcji wojskowej od miesiąca, przerywając tym samym okres zawieszenia walk. Iran w odwecie, jak to określił, za śmiertelny atak, wystrzelił rakiety w kierunku amerykańskich baz w Jordanii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Wojna USA i Izraela z Iranem rozpoczęła się pół roku temu. Najbardziej intensywna faza walk zakończyła się w kwietniu. Jednak później obie strony kontynuowały sporadyczne ostrzały.

Konflikt pozostaje nierozstrzygnięty, Waszyngton i Teheran nie prowadzą obecnie negocjacji dotyczących rozejmu. Starcia w dużej mierze koncentrują się obecnie wokół cieśniny Ormuz. Przed wybuchem konfliktu transportowano przez nią ok. 20 proc. zużywanej na świecie ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego. Obecnie szlak jest w dużej mierze zablokowany.