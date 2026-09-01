Konflikt na Bliskim Wschodzie eskaluje. Amerykańskie siły atakują
"Dziś o godz. 12 w czasie wschodnioamerykańskim siły USA rozpoczęły ataki na cele Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) w Iranie. Ataki te następują po niedawnych próbach ataków ze strony IRGC na statki handlowe w Cieśninie Ormuz oraz na amerykańskich żołnierzy rozmieszczonych w regionie" - poinformowało Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) we wpisie na platformie X.
Eskalacja konfliktu
Siły zbrojne USA zaatakowały w niedzielę irańskie wyrzutnie rakiet w cieśninie Ormuz, w pierwszej akcji wojskowej od miesiąca, przerywając tym samym okres zawieszenia walk. Iran w odwecie, jak to określił, za śmiertelny atak, wystrzelił rakiety w kierunku amerykańskich baz w Jordanii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Wojna USA i Izraela z Iranem rozpoczęła się pół roku temu. Najbardziej intensywna faza walk zakończyła się w kwietniu. Jednak później obie strony kontynuowały sporadyczne ostrzały.
Konflikt pozostaje nierozstrzygnięty, Waszyngton i Teheran nie prowadzą obecnie negocjacji dotyczących rozejmu. Starcia w dużej mierze koncentrują się obecnie wokół cieśniny Ormuz. Przed wybuchem konfliktu transportowano przez nią ok. 20 proc. zużywanej na świecie ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego. Obecnie szlak jest w dużej mierze zablokowany.