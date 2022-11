"WSJ": Zachód rozważa ustanowienie limitu ceny rosyjskiej ropy

Polska za obniżeniem ceny rosyjskiej ropy do poziomu kosztu produkcji

Według amerykańskiej gazety, pułap 60 dolarów za baryłkę jest znacznie wyższy od tego, za którym opowiadały się m.in. Polska i Litwa, które chciały ograniczyć cenę do poziomu ceny produkcji, czyli ok. 20 dol. Obecna cena rosyjskiej ropy typu Ural to nieco ponad 69 dol., podczas gdy amerykański indeks WTI to 82 dol.