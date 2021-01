USA wprowadzają nowe cła na produkty z dwóch europejskich państw

Uderzenie w amerykańskich pracowników

Samoloty Airbusa już wcześniej były objęte amerykańskimi cłami, ale nie ich części, co umożliwiło europejskiej firmie ominięcie ceł poprzez sprowadzanie części i ich montaż w fabryce Mobile w Alabamie. Jak podał w komunikacie Airbus, to właśnie pracownicy fabryki w USA ucierpią najbardziej w związku z decyzją Waszyngtonu.

Cios dla importerów wina

Ogłoszona decyzja nie zwalnia z ceł produktów będących już w drodze do USA, z czego niezadowoleni są amerykańscy importerzy win. Według branżowej organizacji US Wine Trade Alliance, dotknie to amerykańskich restauratorów, hotelarzy i importerów win w szczególnie trudnym dla nich czasie.