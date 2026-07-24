Logo TVN24
Biznes
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

USA wznawiają ofensywę handlową. Nowe cła obejmą kluczowych partnerów

|
Donald Trump
Donald Trump o modernizacji nowego Air Force One
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/SAMUEL CORUM / POOL
Administracja Stanów Zjednoczonych ogłosiła wprowadzenie nowych ceł na 60 partnerów handlowych, w tym Unię Europejską. Z państw objętych taryfami pochodzi niemal cały import do USA. - Nie wykluczamy skierowania sprawy do Światowej Organizacji Handlu - tak nowe stawki skomentowała szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas.

Stawką celną w wysokości 10 proc. będą objęte kraje, które przyjęły przepisy dotyczące zakazu pracy przymusowej, ale zdaniem USA nie egzekwują ich skutecznie. Towary pochodzące z pozostałych państw będą podlegać stawce 12,5 proc. Unia Europejska ma zostać objęta cłem w wysokości 10 proc.

Trump przywraca wyższe cła

Cła weszły w życie tuż po północy z czwartku na piątek czasu wschodnioamerykańskiego (po 6 czasu polskiego); w tym samym czasie wygasa globalna 10-procentowa stawka, ogłoszona przez prezydenta Donalda Trumpa wcześniej w tym roku.

O nowych cłach poinformowano na stronie internetowej biura przedstawiciela USA ds. handlu (USTR) Jamiesona Greera. W komunikacie napisano, że Greer podjął decyzję o taryfach w ramach postępowań prowadzonych na podstawie sekcji 301. ustawy o handlu z 1974 r.

>>> Trump wysyła jasny sygnał. "Możesz być następny"

Po tym, jak Sąd Najwyższy USA uchylił wcześniejszy pakiet ceł, administracja Donalda Trumpa wykorzystuje ten przepis do budowy nowej kampanii taryf. "Wall Street Journal" zauważył, że po wejściu w życie cła te mogą obowiązywać bezterminowo i mogą być jednostronnie zmieniane przez głowę państwa.

- Prezydent nie zamierza dopuścić do tego, by jego polityka handlowa i szersze cele zostały osłabione wyłącznie dlatego, że jedno z dostępnych narzędzi może zostać ograniczone przez sąd lub z innych przyczyn - przekazali w czwartek dziennikarzom wysocy rangą urzędnicy Białego Domu.

Zarzuty o wykorzystywanie pracy przymusowej

Biuro ds. Handlu napisało, że prowadzone postępowania dotyczyły "niewprowadzenia i nieskutecznego egzekwowania zakazu importu towarów wytwarzanych z wykorzystaniem pracy przymusowej".

W wyniku tych postępowań "nałożono cła w wysokości 10 proc. i 12,5 proc. na import od 60 partnerów handlowych, z wyłączeniem niektórych kategorii produktów". Nowymi taryfami nie są objęte m.in. stal, aluminium, samochody i części samochodowe. Zwolnione z nich będą również niektóre produkty spożywcze i rolne.

Administracja USA prowadzi też kolejne dochodzenia w sprawach związanych z handlem międzynarodowym, które mogłyby dać jej podstawę prawną do zaproponowania wyższych ceł - podkreślił "Financial Times". Wysokiej rangi członkowie administracji rekomendują jednak Trumpowi zachowanie stabilnych relacji z partnerami handlowymi i honorowanie porozumień zawartych z nimi w 2025 roku, na mocy których cła zostały obniżone - przekazało dwóch rozmówców "FT".

Kallas odpiera zarzuty wobec UE

Z zarzutami administracji Trumpa nie zgadza się szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas, która rozmawiała z dziennikarzami w trakcie wizyty na Filipinach. Tam reprezentowała Wspólnotę na posiedzeniu ministrów spraw zagranicznych krajów Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN).

- Nie można tego powiedzieć o UE. Jeśli porównać nasze prawo pracy z amerykańskim, mamy płatne urlopy i bardzo dobre warunki dla pracowników, więc (te zarzuty) nie są niczym poparte - oceniła Kallas w wypowiedzi dla agencji Reutera. Zapowiedziała, że Wspólnota zażąda od USA pilnych wyjaśnień.

>>> Nowe cła na tanie paczki. Europa już zmienia nawyki zakupowe

- To nie tylko naruszenie naszych dwustronnych ustaleń, ale również podważenie zasad wielostronnego systemu handlowego. Nie wykluczamy skierowania sprawy do Światowej Organizacji Handlu, ponieważ UE nie może zaakceptować ceł narzucanych pod bezpodstawnymi pretekstami - dodała.

Kallas podkreśliła, że nowe taryfy są szokiem, ponieważ blok wywiązał się ze zobowiązań z zeszłorocznego porozumienia handlowego. - Uzgodniliśmy z Amerykanami porozumienie i dotrzymaliśmy swoich zobowiązań. Dlatego ta decyzja jest dla nas negatywnym zaskoczeniem - dodała.

Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
56 min
pc
Bogdan Wałęsa o alkoholizmie. "Żal mi straconych kontaktów z córką"
Piotr Jacoń
57 min
Andrzej Lepper
Samobójstwo czy spisek? Wątpliwości nie milkną
TVN24
57 min
pc
"Myślałam: niech mi ktoś da zastrzyk, żebym przestała cierpieć"
Piotr Jacoń
Udostępnij:
Tagi:
USACła Donalda TrumpaCłaImportEksport
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Mark Carney i Donald Trump
"Nic tak nie jednoczy jak wspólny przeciwnik". Kanada nie wyklucza odwetu
Ze świata
Lotto
Rośnie kumulacja w Lotto i Lotto Plus
Pieniądze
kiruna kopalnia szwecja shutterstock_2672439867
Mają bogate złoża na północy. Teraz chcą wyjść na prowadzenie
Ze świata
shutterstock_2645052571 (1)
Ucieczka modeli AI. "Obawy są zasadne"
Tech
Karol Nawrocki
Nawrocki złożył drugi wniosek o referendum. "Chcieliście nowe pytanie?"
Z kraju
Jeff Bezos
Miliarder Bezos zainteresowany klubem z Premier League
Ze świata
bar pub anglia shutterstock_2699188429
Ratunek dla angielskich pubów i klubów. Nowy premier tnie podatek
Ze świata
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
Minister o sytuacji w Pyszne.pl: słusznie wzbudziła obawy, oburzenie i zbulwersowanie
Z kraju
ropa naftowa
Cena ropy przekroczyła kolejną barierę. Rynek reaguje na słowa Trumpa
Rynki
biuro komputery ludzie shutterstock_2546315783
Wpływ AI na rynek pracy. Nowe badanie Adecco
Tech
Autostrada A2
Alternatywa dla A2. Nowa trasa ma połączyć stolicę z CPK
Z kraju
chiny fabryka magazyn paczki shutterstock_557894959
Nowe cła na tanie paczki. Europa już zmienia nawyki zakupowe
Pieniądze
google logo budynek shutterstock_2689013653
Bruksela zapowiada karę, Polska - podatek cyfrowy, a Google liczy miliardowe zyski
Tech
flaga unii europejskiej ue shutterstock_279505526
Europejski Bank Centralny podjął decyzję. "Dane wskazują na poprawę"
Ze świata
Jemen, Huti, studenci, protest
Nowy front. Czarne chmury nad globalną gospodarką
Ze świata
czekoladki praliny shutterstock_2497344809
Wniosek o upadłość. Po prawie 100 latach działalności
Ze świata
Urząd
Optymalizacja pracy urzędników. Nawet pięć razy szybciej dzięki AI
Tech
Donald Trump
Trump wysyła jasny sygnał. "Możesz być następny"
Ze świata
tankowiec LNG shutterstock_2291056301
Gaz się unosi. Tego nie widziano od ośmiu lat
Rynki
Płonące centrum logistyczne firmy Wildberries
Atak na "rosyjski Amazon". Potężne straty
Ze świata
[TVN24+] Karaiby Philipsburg wycieczkowce - JSvideos shutterstock_2738258155
"Pływające miasta" i bunt na lądzie. "Codzienne piekło"
Maja Piotrowska
ludzie, ulica, warszawa, shutterstock_2474169857
Mniej bezrobotnych w Polsce. GUS pokazał najnowsze liczby
Z kraju
bigos shutterstock_2720787109
Bigos. GIS ostrzega
Z kraju
Władimir Putin
Jest unijne porozumienie w sprawie Rosji
Ze świata
Żołnierze Huti idą po flagach USA, Izraela i Wielkiej Brytanii
Konflikt eskaluje. Gwałtowna reakcja rynku
Rynki
Węgiel
Raport: kopalnie mogą zakończyć wydobycie wcześniej niż zakładano
Z kraju
Ryanair samolot pokład
Pasażer wyssany przez okno. Zwrot w sprawie incydentu
Ze świata
Stanisław Gomułka
Nie żyje profesor Stanisław Gomułka. Ekonomista i były wiceminister finansów miał 85 lat
Z kraju
Andrzej Domański na XVI Europejskim Kongresie Finansowym
Trudna decyzja ministra Domańskiego. "Nie jest w stanie zablokować"
Z kraju
Szklana Manufaktura - Drezno
Znany producent samochodów zapowiada wielką redukcję etatów
Moto
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica