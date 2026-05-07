Ze świata Wojna z Iranem a szok inflacyjny. Fed ostrzega

Trump: mogę powiedzieć tyle, Iran chce się dogadać Źródło: TVN24

Austan Goolsbee, prezes Fed w Chicago, przyznał, że tuż po atakach USA i Izraela na Iran z 28 lutego przedsiębiorcy zapewniali go, iż krótkotrwały skok cen ropy nie będzie problemem. Jednakże "jeśli wysokie ceny ropy miałyby utrzymywać się miesiąc po miesiącu, zaczęliby odczuwać bardzo silną presję na łańcuchy dostaw". To - podobnie, jak podczas pandemii COVID-19 - mogłoby doprowadzić do gwałtownego wzrostu inflacji.

Fed o szoku inflacyjnym

- Zaczynamy dostrzegać zalążki tych problemów. Im dłużej to trwa, tym bardziej te trudności będą przybierać na sile, ponieważ firmy wyczerpują zapasy surowców - powiedział Goolsbee podczas wideokonferencji z dziennikarzami po udziale w konferencji Milken Institute w Los Angeles. Mowa tutaj przede wszystkim o chemikaliach przemysłowych, których dystrybucja została zakłócona. Jednocześnie utrzymujące się wysokie ceny paliw przekładają się na koszty transportu i inne wydatki.

Początkowo obawiano się, że wojna uderzy w rynek pracy i popyt w USA, prowadząc jednocześnie do wzrostu cen. Jednak zdaniem prezesa Fed w Chicago, "jak dotąd nie jest to szok o charakterze stagflacyjnym". - To czysty szok inflacyjny. Im dłużej on trwa, tym bardziej budzi mój niepokój - powiedział Golsbee.

Biorąc pod uwagę, że inflacja utrzymuje się o około punkt procentowy powyżej celu Fed stanowiącego 2 proc., a prognozy wskazują na jej możliwy dalszy wzrost, inwestorzy oceniają szanse na obniżkę stóp procentowych w ciągu najbliższego roku lub dłużej jako znikome - stwierdza Reuters.

"Szala przechyla się w stronę inflacji"

W osobnej wypowiedzi prezes Fed w St. Louis, Alberto Musalem, zauważył, że ryzyka dla polityki pieniężnej przesunęły się w stronę wyższej inflacji. Może to wymagać utrzymania stóp procentowych na niezmienionym poziomie "przez pewien czas", a być może nawet ich podniesienia.

- Inflacja kształtuje się wyraźnie powyżej naszego celu. Mamy ryzyka zarówno po stronie zatrudnienia, jak i inflacji. W moim odczuciu szala przechyla się w stronę inflacji - powiedział Musalem podczas spotkania Mississippi Bankers Association w Fairhope w Alabamie. Wypowiedź ta wzmocniła oczekiwania, że Fed co najmniej powstrzyma się od obniżek stóp.

Musalem dodał, że choć istnieją "prawdopodobne scenariusze", w których Fed mógłby obniżyć stopy (gdyby popyt zwolnił, a bezrobocie wzrosło), na ten moment równie realne jest podwyższenie kosztów kredytu. Zaznaczył przy tym, że presja inflacyjna wykracza już poza bezpośredni wpływ ceł i wysokich cen ropy spowodowanych wojną na Bliskim Wschodzie.

Wpływ cen surowców

Ceny ropy wykazują dużą zmienność, gwałtownie reagując na doniesienia o postępach - lub ich braku - w rozwiązaniu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Choć po informacjach o możliwym porozumieniu cena baryłki spadła, szybko powróciła powyżej poziomu 100 dolarów.

Według organizacji AAA, średnia cena benzyny w USA wzrosła z około 3 dol. do ponad 4,50 dol. za galon. Tymczasem miernik presji na globalne łańcuchy dostaw, opracowany przez Fed w Nowym Jorku, skoczył do najwyższego poziomu od lipca 2022 roku, kiedy to przemysł wciąż borykał się z popandemicznymi zatorami.

- Musimy martwić się także o inflację bazową - powiedział Musalem, dodając, że liderzy biznesu sygnalizują mu zakłócenia wynikające z wyższych cen aluminium, helu, oleju napędowego i innych surowców przemysłowych. Jego zdaniem "pojawia się efekt braku pewności", który może hamować zatrudnianie, nawet przy ryzyku dalszych wzrostów cen.

Ostatecznym rezultatem dla Fed może być przedłużenie pauzy w cyklu zmian stóp procentowych, które od grudnia pozostają w przedziale 3,50 proc.-3,75 proc. Taki scenariusz wstrzymuje oczekiwane luzowanie polityki pieniężnej i komplikuje sytuację nadchodzącego szefa Fed, Kevina Warsha, który miałby dostarczyć obniżki stóp oczekiwane przez prezydenta Donalda Trumpa.

Amerykańskie indeksy z coraz gorszymi wynikami

Mimo że Musalem i Goolsbee nie są obecnie członkami głosującymi w komitecie ustalającym stopy (FOMC), ich komentarze potwierdzają to, co zauważył przewodniczący Jerome Powell: w samym "centrum" banku centralnego rośnie przekonanie o konieczności ewentualnych podwyżek stóp w celu zwalczenia ryzyk inflacyjnych - ocenia Reuters.

Indeks cen wydatków konsumpcyjnych (PCE), kluczowy dla celu inflacyjnego Fed, wzrósł w marcu do 3,5 proc. z 2,8 proc. miesiąc wcześniej. Z kolei inflacja bazowa (po wyłączeniu m.in. cen energii) wzrosła do 3,2 proc. z 3,0 proc. w lutym. Oczekuje się, że dane o indeksie cen konsumpcyjnych (CPI) za kwiecień, które zostaną opublikowane w przyszłym tygodniu, pokażą dalsze przyspieszenie.

Z kolei piątkowy raport z rynku pracy za kwiecień ma według konsensusu ekonomistów ankietowanych przez Reutersa wykazać, że stopa bezrobocia utrzymała się na poziomie 4,3 proc.

