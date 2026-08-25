Ze świata Media: USA planują zaostrzenie polityki migracyjnej. Mogą cofnąć 200 tysięcy wiz Oprac. Mikołaj Stępień |

Protesty w USA przeciwko ICE Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: CHRISTOPHER E ZIMMER/Shutterstock

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Departament Stanu USA ma w najbliższych tygodniach ogłosić cofnięcie wiz B1 i B2 wydanych w latach 2016–2026 osobom, które ubiegały się o azyl lub obecnie się o niego ubiegają - podała AP, powołując się na dokumenty resortu i informacje przekazane przez dwóch urzędników. Decyzja może być jeszcze zmieniona albo zaskarżona.

Jak przekazała agencja, amerykańskie władze planują cofnąć do 200 tysięcy wiz B1 i B2. Byłoby to największe jednorazowe cofnięcie wiz w historii USA. Wizy B1 są zazwyczaj wydawane w związku z podróżami służbowymi, a wizy B2 służą głównie celom turystycznym, odwiedzinom rodziny lub korzystaniu z opieki medycznej.

"Współpracujemy z DHS (Departamentem Bezpieczeństwa Krajowego) w celu zidentyfikowania i cofnięcia wiz nieimigracyjnych wydanych cudzoziemcom, którzy przyjechali do Stanów Zjednoczonych, deklarując, że są krótkoterminowymi gośćmi, a następnie złożyli wniosek o azyl, aby pozostać tutaj na stałe" - przekazał rzecznik Departamentu Stanu Tommy Pigott.

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W poniedziałek zastępca sekretarza stanu Christopher Landau skrytykował osoby, które - jego zdaniem - wykorzystują wizy turystyczne i biznesowe, aby dostać się do Stanów Zjednoczonych, a następnie składają wnioski o azyl.

"Ludzie w USA i na całym świecie mają dość fikcyjnych wniosków o azyl" - napisał Landau na platformie X. "Azyl nie powinien być sposobem na obchodzenie prawa imigracyjnego" - dodał.

People in the US and all over the world are fed up with bogus asylum claims. Asylum isn’t supposed to be a loophole to circumvent immigration laws; rather, it’s supposed to provide a narrow safe harbor for persons persecuted because of their “race, religion, nationality,… pic.twitter.com/fNHbj1SsIX — Christopher Landau (@DeputySecState) August 24, 2026 Rozwiń

Cofnięcie wiz nie musi oznaczać natychmiastowej deportacji ich posiadaczy - poinformowali urzędnicy. Według nich status większości osób, których sprawy azylowe są obecnie rozpatrywane, zostanie przeklasyfikowany.

Od początku drugiej kadencji prezydenta Donalda Trumpa administracja systematycznie zaostrza przepisy dotyczące ubiegania się o wizy. Władze żądają większej ilości informacji na temat aktywności w mediach społecznościowych osób wnioskujących, wymagają wpłacania wysokich kaucji związanych z rozpatrywaniem wniosków wizowych, a także całkowicie zakazują wydawania wiz obywatelom niektórych państw.

W ciągu ostatnich 18 miesięcy w USA cofnięto ponad 175 tysięcy wiz cudzoziemcom, którzy między innymi złamali warunki wizowe, popełnili przestępstwa, wzywali do przemocy wobec obywateli USA czy stanowili zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego.

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