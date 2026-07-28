Ze świata Konflikt wokół Iranu uderza w nastroje Amerykanów. Rosną obawy o gospodarkę Oprac. Paulina Karpińska |

Donald Trump i Gianni Infantino wybuczani podczas finału mistrzostw świata Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Adam Skrzydlewski/AdobeStock

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W lipcu wskaźnik zaufania do gospodarki Gallupa (ECI), który pokazuje, jak respondenci oceniają bieżącą sytuację i kierunek zmian, wzrósł do -31.

W maju ECI spadł do -45, a w czerwcu wynosił -38, co oznacza, że lipcowy wynik jest wyraźnym odbiciem od majowego minimum.

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Najlepsze i najgorsze nastroje na przestrzeni lat

UPI przypomina, że najwyższy poziom ECI odnotowano w styczniu 2000 roku (+56), a najniższy - w październiku 2008 roku (-72).

Wskaźnik ECI może przyjmować wartości dodatnie i ujemne: liczby poniżej zera oznaczają przewagę ocen negatywnych, a powyżej zera - przewagę pozytywnych.

Pozostałe dane w sondażu, takie jak oceny "dobrze", "źle" czy "pogarsza się", są podawane jako zwykłe procenty i nie mają wartości ujemnych.

Największe obawy Amerykanów

Jednym z głównych czynników pogarszających ocenę gospodarki amerykańskiej są rosnące koszty energii. Od lutego 2025 roku odsetek osób oceniających stan gospodarki jako "zły" wzrósł z 33 proc. do 44 proc.

Jednocześnie widać poprawę nastrojów w porównaniu z majem: odsetek osób dostrzegających poprawę warunków gospodarczych spadł między lutym a majem z 33 proc. do 20 proc., aby w lipcu wzrosnąć do 28 proc.

W USA wciąż jednak dominują obawy o pogarszającą się sytuację. W styczniu 2025 roku 57 proc. ankietowanych uważało, że gospodarka słabnie; w lipcu odsetek ten wzrósł do 67 proc., czyli ponad dwukrotnie więcej niż liczba osób dostrzegających poprawę. Największą odnotowano wśród republikanów oraz osób deklarujących niezależność polityczną.

Nastroje zwolenników głównych partii politycznych

W styczniu 2025 roku demokraci patrzyli na gospodarkę bardziej optymistycznie niż pozostałe grupy, osiągając ECI na poziomie +7. W lipcu ich ocena gwałtownie spadła do -76.

W tym samym czasie wskaźnik republikanów wzrósł z -42 do +41.

Wśród niezależnego elektoratu ECI obniżył się z -20 do -38, choć lipcowy wynik jest lepszy niż majowe -58.