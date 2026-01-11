Logo TVN24
Ze świata

Fundusze Wenezueli na kontach USA. Jest podpis Trumpa

Donald Trump na spotkaniu w Białym Domu
Trump naciska na miliardowe inwestycje w Wenezueli. ExxonMobil ostrzega
Źródło: Reuters
Donald Trump podpisał rozporządzenie o "zabezpieczeniu" dochodów z wenezuelskiej ropy naftowej na kontach resortu finansów USA. Fundusze mają być "przechowywane przez USA w celach rządowych i dyplomatycznych".

Jak podał w komunikacie Biały Dom, dekret sprawia, że umieszczane na kontach USA środki ze sprzedaży wenezuelskiej ropy naftowej nie mogą być przedmiotem roszczeń innych osób, podmiotów i państw. Pieniądze te nie mogą być transferowane bez wyraźnej zgody rządu USA.

"Fundusze stanowią suwerenną własność Wenezueli"

"Rozporządzenie potwierdza, że fundusze stanowią suwerenną własność Wenezueli i są przechowywane przez Stany Zjednoczone w celach rządowych i dyplomatycznych" - czytamy w komunikacie.

Rozporządzenie mówi o tym, że krok ten jest konieczny, by realizować interes narodowy USA, w tym zapewnić powstrzymanie migracji (z Wenezueli), czy podejmować działania przeciwko Iranowi i Hezbollahowi, z którymi współpracował reżim Nicolasa Maduro.

Zwrot o 180 stopni. Tankowce zmieniły kurs

Zwrot o 180 stopni. Tankowce zmieniły kurs

Trump pytany o nadzór nad Wenezuelą. "Tylko czas pokaże"

Trump pytany o nadzór nad Wenezuelą. "Tylko czas pokaże"

TVN24

USA ma sprzedawać ropę z Wenezueli

Dokument podpisany przez Trumpa jest częścią umowy USA z reżimem w Caracas, w ramach której ropa naftowa z Wenezueli ma być sprzedawana przez USA na światowych rynkach.

Według zapowiedzi prezydenta Stanów Zjednoczonych, pieniądze z tego tytułu mają być wydawane na korzyść zarówno Wenezueli, jak i USA. Wenezuela ma ponadto wydawać te środki tylko na zakup amerykańskich towarów.

Pierwsza transza surowca obejmuje 50 mln baryłek ropy o wartości około 3 mld dolarów. Trump zapowiedział jednak, że proces ten będzie kontynuowany "bezterminowo".

Przejęcie kontroli nad wenezuelską ropą ma być według wizji administracji Trumpa jednym ze środków nacisku na władze w Caracas, by realizowały one wolę USA.

Rozporządzenie podpisane przez Trumpa

Jak podał portal stacji CNBC, w rozporządzeniu Trump powołał się na ustawę o międzynarodowych uprawnieniach ekonomicznych w sytuacjach nadzwyczajnych z 1977 r. oraz ustawę o sytuacjach nadzwyczajnych z 1976 r. Właśnie te dwa dokumenty prezydent USA wskazał jako podstawę prawną do zabezpieczenia dochodów Wenezueli z ropy naftowej na rachunkach Stanów Zjednoczonych. Biały Dom nie odpowiedział na prośbę CNBC o komentarz.

Ludzie jadą motocyklem obok muralu przedstawiającego prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro w Caracas

Maduro zdradzony? "Tam musiał być ktoś od środka"

Autorka/Autor: kkop/kris

Źródło: PAP, CNBC

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica