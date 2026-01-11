Fundusze Wenezueli na kontach USA. Jest podpis Trumpa

Trump naciska na miliardowe inwestycje w Wenezueli. ExxonMobil ostrzega Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak podał w komunikacie Biały Dom, dekret sprawia, że umieszczane na kontach USA środki ze sprzedaży wenezuelskiej ropy naftowej nie mogą być przedmiotem roszczeń innych osób, podmiotów i państw. Pieniądze te nie mogą być transferowane bez wyraźnej zgody rządu USA.

"Fundusze stanowią suwerenną własność Wenezueli"

"Rozporządzenie potwierdza, że fundusze stanowią suwerenną własność Wenezueli i są przechowywane przez Stany Zjednoczone w celach rządowych i dyplomatycznych" - czytamy w komunikacie.

Rozporządzenie mówi o tym, że krok ten jest konieczny, by realizować interes narodowy USA, w tym zapewnić powstrzymanie migracji (z Wenezueli), czy podejmować działania przeciwko Iranowi i Hezbollahowi, z którymi współpracował reżim Nicolasa Maduro.

USA ma sprzedawać ropę z Wenezueli

Dokument podpisany przez Trumpa jest częścią umowy USA z reżimem w Caracas, w ramach której ropa naftowa z Wenezueli ma być sprzedawana przez USA na światowych rynkach.

Według zapowiedzi prezydenta Stanów Zjednoczonych, pieniądze z tego tytułu mają być wydawane na korzyść zarówno Wenezueli, jak i USA. Wenezuela ma ponadto wydawać te środki tylko na zakup amerykańskich towarów.

Pierwsza transza surowca obejmuje 50 mln baryłek ropy o wartości około 3 mld dolarów. Trump zapowiedział jednak, że proces ten będzie kontynuowany "bezterminowo".

Przejęcie kontroli nad wenezuelską ropą ma być według wizji administracji Trumpa jednym ze środków nacisku na władze w Caracas, by realizowały one wolę USA.

Rozporządzenie podpisane przez Trumpa

Jak podał portal stacji CNBC, w rozporządzeniu Trump powołał się na ustawę o międzynarodowych uprawnieniach ekonomicznych w sytuacjach nadzwyczajnych z 1977 r. oraz ustawę o sytuacjach nadzwyczajnych z 1976 r. Właśnie te dwa dokumenty prezydent USA wskazał jako podstawę prawną do zabezpieczenia dochodów Wenezueli z ropy naftowej na rachunkach Stanów Zjednoczonych. Biały Dom nie odpowiedział na prośbę CNBC o komentarz.

OGLĄDAJ: Maduro zdradzony? "Tam musiał być ktoś od środka" Zobacz cały materiał