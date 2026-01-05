Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Szansa na "powrót do naftowej ekstraklasy". Scenariusze dla wenezuelskiej ropy

Donald Trump i jego współpracownicy podczas akcji w Wenezueli
Jak USA będzie rządziło Wenezuelą? Donald Trump o szczegółach
Źródło: TVN24
Prezydent Donald Trump zapowiedział, że USA będą tymczasowo "rządzić" Wenezuelą, co - zdaniem wielu obserwatorów - może być podyktowane strategicznym interesem w dostępie do największych na świecie rezerw ropy naftowej. I to mimo tego, że produkcja tego surowca w południowoamerykańskim kraju pozostaje od lat na minimalnym poziomie. - Gdyby udało się wznowić w Wenezueli sensowną produkcję i słać ropę do USA, amerykańskie rafinerie osiągnęłyby znacznie lepszą wydajność i jakość produktów otrzymywanych z destylacji - tłumaczy biznesowej redakcji tvn24.pl Dawid Czopek, ekspert rynku paliw.

Trzeciego stycznia prezydent USA Donald Trump poinformował, że oddziały amerykańskie przeprowadziły atak na Caracas - stolicę Wenezueli, w wyniku którego prezydent Nicolas Maduro został schwytany i przetransportowany do więzienia w Nowym Jorku. Operacja o kryptonimie "Absolute Resolve" była kulminacją napięć, które od miesięcy narastały między państwami.

Choć amerykańska administracja jednoznacznie uzasadnia swoje działania walką z "narkoterroryzmem", trudno nie dostrzec w nich roli ogromnych złóż ropy znajdujących się na terenie Wenezueli. Południowoamerykańskie państwo leży bowiem na największych rezerwach surowca spośród wszystkich państw OPEC (międzynarodowej organizacji zrzeszającej państwa eksportujące ropę naftową, w tym Arabię Saudyjską, Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Iran).

Choć Wenezuela ma w tym gronie największe złoża, wydobywa również najmniej ropy ze wszystkich państw zrzeszonych w kartelu. Skarb Wenezueli, po który może sięgnąć Donald Trump, nie jest w końcu tak łatwy do zdobycia. Ten, kto zechce go przejąć, będzie musiał uporać się z problemami, które doprowadziły niegdyś jednego z największych producentów ropy naftowej na świecie niemal na sam dół listy globalnych dostawców.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
swiat_podsum_prognoza2025_26_jasne
"Wróżenie z kuli to proszenie się o nieszczęście". Mimo wszystko spróbowaliśmy
Monika Winiarska
Najbogatsi ludzie świata na inauguracji prezydentury Donalda Trumpa
Hołd, władza, opór. "Mamy dwa globalne zjawiska"
Maja Piotrowska
Mają to, piłkarze Haiti jadą na mundial
Kraj nad przepaścią. Dostali lanie od Polaków, zagrają na mundialu
Rafał Kazimierczak

"Będziemy rządzić krajem"

Zapowiedzi wydarzeń z pierwszych dni 2026 widzieliśmy już na początku ubiegłego roku, kiedy Donald Trump określił wenezuelski gang "Tren de Aragua" "zagraniczną organizacją terrorystyczną" - nazwą dotychczas zarezerwowaną dla grup pokroju Al-Ka’idy. To stało się podstawą dla ataków na łodzie rzekomo transportujące narkotyki na Morzu Karaibskim i dalszej, stopniowej normalizacji obecności Stanów Zjednoczonych coraz bliżej wybrzeży Wenezueli.

Na początku grudnia USA przejęły wenezuelski tankowiec, który według prokurator generalnej Pam Bondi był zaangażowany w "nielegalną sieć transportu ropy naftowej wspierającą zagraniczne organizacje terrorystyczne". Rząd Wenezueli uznał przejęcie statku za "rażącą kradzież i akt międzynarodowego piractwa".

Pod koniec roku Stany Zjednoczone wprowadziły blokadę tankowców wpływających do i z portów w Wenezueli oraz nałożyły sankcje na cztery największe firmy z krajowego sektora naftowego. Stopniowa eskalacja doprowadziła w końcu do wydarzeń z 3 stycznia, kiedy Stany Zjednoczone przeprowadziły zakrojoną na szeroką skalę operację w Caracas, w ramach której zaatakowano liczne cele związane z obroną Wenezueli - m.in. bazy lotnicze i porty oraz schwytano prezydenta Maduro wraz z żoną.

- Będziemy rządzić krajem do czasu, aż uda nam się przeprowadzić bezpieczną, właściwą i rozsądną transformację - skomentował atak na Wenezuelę Donald Trump.

- Nasze ogromne amerykańskie koncerny naftowe, największe na świecie, zainwestują miliardy dolarów, naprawią poważnie zniszczoną infrastrukturę naftową i zaczną przynosić dochody dla kraju - dodał prezydent USA.

Ile ropy jest w Wenezueli?

Wenezuela posiada największe na świecie szacowane zasoby ropy naftowej, ale jej produkcja jest minimalna z powodu dziesięcioleci złego zarządzania, braku inwestycji i sankcji. Na terytorium kraju ma znajdować się 17 proc. globalnych rezerw surowca - więcej niż w Arabii Saudyjskiej (ok. 15 proc.) czy Iranie (niecałe 12 proc.). Złoża w Wenezueli są szacowane na 303 miliardy baryłek. Składają się głównie z ropy ciężkiej w regionie Orinoko w środkowej części kraju.

W czasach swojej świetności (w latach 50.-80.) sektor naftowy uczynił z Wenezueli najbogatszy kraj Ameryki Łacińskiej. Jednak ropa okazała się tak lukratywnym przedsięwzięciem, że doprowadziła niemal do zaniku innych gałęzi gospodarki kraju (zjawisko nazywane "chorobą holenderską"). Po gwałtownym spadku cen ropy w latach 80. kraj pogrążył się w kryzysie, który wyniósł do władzy przeciwnego imperialistycznej polityce USA socjalistę Hugo Chaveza, a później jego następcę - Nicolasa Maduro.

Wenezuelski sektor naftowy podupadł, a wydobycie spadło poniżej miliona baryłek dziennie, odpowiadających za mniej niż 1 proc. światowej produkcji surowca.

- Z punktu widzenia rynku ropy, gdyby podaż z Wenezueli zupełnie zniknęła, to nie miałoby żadnego znaczenia. Natomiast gdyby zwiększono wydobycie w regionie, znaczenie byłoby gigantyczne. Tamtejsze rezerwy są największe na świecie - tłumaczy biznesowej redakcji tvn24.pl Dawid Czopek, zarządzający Polaris FIZ, ekspert rynku paliw.

Choć w Wenezueli znajdują się złoża różnego rodzaju, w większości stanowią ciężką, gęstą ropę, która jest trudniejsza w wydobyciu i rafinacji oraz generuje większe emisje w przeliczeniu na baryłkę. Jednak według eksperta, wenezuelska ropa może okazać się szczególnie dobrym surowcem dla amerykańskiego sektora naftowego.

- Wynika to z faktu, że w latach 70. amerykańskie rafinerie były budowane właśnie pod taki gatunek surowca, gdy Wenezuela była jego głównym eksporterem do Stanów Zjednoczonych. Co ciekawe, od tamtego czasu nie powstało wiele nowych rafinerii o innej charakterystyce. Jest to o tyle ważne, że obecnie w USA wydobywa się przede wszystkim ropę z łupków, która jest lekka i z technologicznego punktu widzenia gorzej nadaje się do samodzielnego przerobu niż ciężka ropa wenezuelska - tłumaczy Dawid Czopek.

- Gdyby udało się wznowić w Wenezueli sensowną produkcję i słać ropę do USA, amerykańskie rafinerie osiągnęłyby znacznie lepszą wydajność i jakość produktów otrzymywanych z destylacji. Z ich punktu widzenia to sytuacja "win-win", ponieważ zyskują dostęp do dużych złóż oraz możliwość lepszego przerobu tej ropy we własnych zakładach - dodaje ekspert.

Co teraz?

Patrząc na reakcję rynków oraz na obecny krajobraz globalnego sektora naftowego, operacja USA nie ma w tym momencie szczególnego znaczenia dla cen ropy i jej pochodnych. Dlaczego?

"Po pierwsze, nie mamy do czynienia z szerszym konfliktem i trzeba ją traktować raczej jako wspierany z zewnątrz przewrót. Po drugie, jakiekolwiek zwiększenie podaży ropy naftowej z tego kierunku wymagałoby dużych inwestycji w infrastrukturę wydobywczą i przesyłową, które do tej pory były zaniedbane z uwagi na kryzys gospodarczy w Wenezueli, sankcje i relatywnie niskie ceny tego surowca" - czytamy w raporcie ekonomistów Banku Pekao.

Ich zdaniem "na rynku jest za dużo ropy, wielomiliardowe przedsięwzięcia muszą więc zostać na głębokiej półce".

Jednak według zapowiedzi prezydenta Trumpa, amerykańskie firmy podejmą się odnowy wenezuelskiego sektora naftowego. Na tamtejszym rynku już jest obecny amerykański gigant - Chevron. W ślad za nim już niedługo mogą podążyć inne amerykańskie spółki.

- Można się spodziewać, że po zmianach politycznych drzwi do wenezuelskich złóż otworzą się szerzej dla amerykańskiego sektora naftowego. Trzeba przyznać, że ostatnie dwie dekady to spektakularny sukces tej branży, jeśli chodzi o wydobycie na własnym terytorium i to w niełatwych warunkach - tłumaczy nam Daniel Czyżewski, analityk ds. energii, Fundacja Polska z Natury.

Według eksperta, USA przeszły z roli kraju uzależnionego od importu ropy do państwa samowystarczalnego w tym zakresie. To miało mieć wielki, często niedoceniany wpływ na politykę międzynarodową. Dynamiczny rozwój branży na własnym terytorium sugeruje, że amerykańskie firmy będą zdolne ożywić wenezuelski sektor naftowy.

- Ostrożnie prognozując, z amerykańską protekcją, technologią i rynkowym podejściem stabilna Wenezuela może w ciągu dekady powrócić do produkcji na poziomie 3-4 milionów baryłek dziennie, co pozwoli jej na powrót do naftowej ekstraklasy. Taki proces zwiększy również podaż surowca na międzynarodowym rynku, co powinno obniżyć ceny dla konsumentów - dodaje Daniel Czyżewski.

Wciąż jednak nie wiemy, jak będzie wyglądała "stabilna Wenezuela". Tymczasowa prezydent kraju Delcy Rodriguez nazwała sobotni atak "zbrodnią, która narusza prawo międzynarodowe", dodając w trakcie sobotniego wystąpienia, że "jedynym prezydentem Wenezueli jest prezydent Nicolas Maduro".

Jednak już w niedzielę Rodriguez napisała na Telegramie: "Uważamy, że priorytetem jest dążenie do zrównoważonych i opartych na wzajemnym szacunku stosunków między Stanami Zjednoczonymi a Wenezuelą. Zapraszamy rząd USA do współpracy".

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Wiktor Knowski/ToL

Źródło: CNBC, Reuters, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: @realDonaldTrump/truthsocial.com

Udostępnij:
TAGI:
Donald TrumpWenezuelaRopa naftowaUSAceny ropy
Zobacz także:
Zablokowana trasa S7
Minister: chcemy, żeby ludzie dojechali na czas
shutterstock_2240510371_1
Kilkuset turystów nie może opuścić wyspy, wśród nich Polacy. "Napięta sytuacja"
Turystyka
shutterstock_2670483437
Wraki na sprzedaż. Polska spółka planuje licytację
dolar zloty shutterstock_346360979
Tak wydarzenia w Wenezueli mogą wpłynąć na złotego
Pieniądze
GettyImages-1821107484
Elon Musk porównał Wenezuelę do Polski. "To jest cała różnica"
TVN24
shutterstock_33186220
Polskie biuro podróży odwołuje wycieczki. "Ze względu na dobro i bezpieczeństwo klientów"
Turystyka
Maduro
Aktywa Maduro pod lupą. Szwajcaria podjęła decyzję
Ze świata
Apartamentowiec Wola Księcia Janusza na wizualizacjach
Jak drożeją mieszkania w UE? Polska plasuje się wysoko
Nieruchomości
Young Liu
Partner Nvidii rośnie szybciej od oczekiwań. AI kluczowym czynnikiem
Tech
Japonia. Kiyoshi Kimura zwany "Królem Tuńczyka" pozuje z okazem, za który zapłacił miliony podczas noworocznej aukcji na targu rybnym
Zapłacił równowartość 48 tys. złotych za kilogram ryby
Ze świata
shutterstock_2623304129
Reklamy niezdrowej żywności zakazane. "Światowy kamień milowy"
Ze świata
Trwają spadki na nowojorskich giełdach
Inflacja największym zagrożeniem dla rynku AI
Tech
Elon Musk
Wenezuelczycy z darmowym internetem. Jest reakcja Muska
Ze świata
ELON
Musk stołuje się z prezydentem. "Cudowna kolacja"
Ze świata
Schiphol Airport
Setki odwołanych lotów z portu Schiphol w Amsterdamie. To ważny punkt przesiadkowy
Ze świata
złoto
Inwestorzy reagują na wydarzenia w Wenezueli. Surowce pod wpływem zmian
Rynki
Prezydent USA Donald Trump
Trump zapowiada zmiany w sankcjach. "Świetny projekt"
Ze świata
shutterstock_2590297377 Zbliżenie kobiety siedzącej przy drewnianym stole za pomocą telefonu komórkowego w kawiarni, dotknięcie palcem ekranu telefonu.
Unia Europejska znosi opłaty roamingowe dla dwóch krajów
Ze świata
Tankowiec u wybrzeży Wenezueli (zdjęcie ilustracyjne)
Kolejne tankowce z ropą naftową zmieniają kurs po ataku USA na Wenezuelę
Ze świata
GettyImages-2253991451
Awaria na lotniskach w całym kraju. "Zamknięta przestrzeń powietrzna"
Ze świata
Chongqing, Chiny
"Zmienia się profil polskiego turysty". Dokąd pojedziemy w 2026 roku
Turystyka
ludzie, ulica, przechodnie
Blisko 70 procent Europejczyków ma lokum na własność. Tak na tym tle wypadła Polska
Nieruchomości
Schiphol Airport
Opóźnienia i odwołane loty. Kłopoty na jednym z czołowych europejskich lotnisk
Ze świata
shutterstock_2321936063
Trump obiecuje boom naftowy w Wenezueli. Ekspert: obawiam się, że historia się powtórzy
Rynki
pap_20090522_0L8
Paraliż naftowy w Wenezueli
Rynki
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Ogromna kumulacja w Lotto
Pieniądze
jaczew wieś budynki miasteczko domy
Tak Polacy oceniają życie na wsi
FACET-KOMPUTER-NOC-MIESZKANIE-shutterstock_1804298107
Cyberzagrożenia w 2026 roku. Sztuczna inteligencja coraz częściej wykorzystywana do oszustw
Tech
Air India
Pilot wyprowadzony z samolotu pod wpływem alkoholu
Ze świata
Norwegia
Prawie każdy nowy samochód w tym europejskim kraju to elektryk
Moto

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica