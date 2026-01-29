Oddają tankowiec. Pierwsza taka sytuacja

Logo TVN24
Ze świata

Stany Zjednoczone oddają Wenezueli supertankowiec przejęty na początku stycznia - informuje agencja Reuters, powołując się na dwa źródła. To pierwszy znany przypadek, żeby administracja prezydenta Donalda Trumpa zwróciła taką jednostkę.

Dwaj amerykańscy urzędnicy przekazali Reutersowi, zastrzegając sobie anonimowość, że chodzi o pływający pod panamską banderą supertankowiec M/T Sophia. Nie sprecyzowali, dlaczego rząd w Waszyngtonie zdecydował się oddać statek.

USA oddają Wenezueli tankowiec

Amerykańska straż przybrzeżna, która prowadzi operacje przechwytywania i zajmowania statków, nie odpowiedziała jak dotąd na prośbę o komentarz.

Sophia została przejęta na Morzu Karaibskim przez straż przybrzeżną i wojska USA 7 stycznia. Władze w Waszyngtonie określiły ją wówczas jako "bezpaństwowy, objęty sankcjami tankowiec floty cieni" zaangażowany w "nielegalne działania".

"Nie widzieliśmy jeszcze czegoś podobnego"
Przejęto siedem tankowców

USA przejęły siedem tankowców podejrzewanych o przewożenie ropy z Wenezueli, odkąd w grudniu Donald Trump ogłosił blokadę statków objętych sankcjami w ramach presji na reżim Nicolasa Maduro. 3 stycznia amerykańskie siły specjalne schwytały Maduro, który stanął przed sądem w USA, oskarżany o "narkoterroryzm".

Po schwytaniu Maduro obowiązki prezydenta Wenezueli przejęła wiceprezydentka Delcy Rodriguez, która według Trumpa jest skłonna do współpracy z USA. Amerykański przywódca oświadczył, że Stany Zjednoczone będą bezterminowo kontrolowały handel ropą z południowoamerykańskiego kraju.

W 2019 r. USA wprowadziły sankcje praktycznie blokujące handel wenezuelską ropą. Eksport surowca był prowadzony przez tankowce unikające identyfikacji, określane jako flota cieni. Niektóre z takich jednostek są używane do omijania podobnych sankcji nałożonych na Iran i Rosję.

Autorka/Autor: Pkarp/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: dvlcom - www.dvlcom.co.uk/Shutterstock

